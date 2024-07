Pokazali drabinki Linette i Fręch w Paryżu. Gorzej być nie mogło

Iga Świątek (1. WTA) jest jedną z faworytek do wygrania złotego medalu igrzysk olimpijskich w Paryżu w grze pojedynczej. Liderka światowego rankingu nie ma jednak łatwiej drogi do finału, bo już od trzeciej rundy czekać ją będą spotkania z mocnymi rywalkami. A jak układają się drabinki dwóch inny Polek - Magdy Linette (48. WTA) i Magdaleny Fręch (57. WTA)?

Z kim zagrają Magda Linette i Magdalena Fręch? Trudne rywalki na IO w Paryżu

Linette i Fręch świetnie spisały się w Pradze, gdzie w turnieju WTA 250 obie dotarły do ćwierćfinału. Dla polskich kibiców to znakomita informacja, bo liczyć można, że na igrzyskach olimpijskich nadal będą w dobrej formie. Losowanie przeciwniczek podpowiada jednak, że o dobre wyniki obu Polkom będzie bardzo trudno.

Linette w pierwszej rundzie w Paryżu zmierzy się z Mirrą Andrejewą (32. WTA), a więc wyżej notowaną, nadzieją rosyjskiego tenisa. 17-latka nie ma doświadczenia na igrzyskach, ale raczej to właśnie ona będzie faworytką starcia z Polką. Zwłaszcza że w tym roku na kortach Rolanda Garrosa dotarła do półfinału, wcześniej eliminując Arynę Sabalenkę (3. WTA) Gdyby jednak Linette udało się wygrać z młodszą rywalką, to w II rundzie czekać może Jasmine Paolini (6. WTA), a więc finalistka Wimbledonu.

Łatwo mieć nie będzie także Magdalena Fręch. Jej rywalką w I rundzie zmagań w Paryżu będzie Wiktorija Tomowa (49. WTA). Bułgarka również rywalizowała w Pradze, ale odpadła w ćwierćfinale, gdzie pokonała ją Linette. Tutaj Fręch ma większe szanse na ogranie swojej pierwszej rywalki, ale dalej również nie miała szczęścia w losowaniu. Jej ewentualną przeciwniczką w II rundzie będzie Emma Navarro (15. WTA) lub Julia Grabher (312. WTA). Można przypuszczać więc, że Polka zmierzy się z wyżej notowaną Amerykanką.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu oficjalnie rozpoczną się w piątek 26 lipca, a dzień później rozpocznie się rywalizacja w turnieju tenisa. Na razie nieznane są oficjalne godziny meczów Polek. Wcześniej jednak mogą zmierzyć się ze sobą w finale WTA 250 w Pradze.