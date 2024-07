19-latka wywołała skandal przed igrzyskami. "Przepraszamy z całego serca"

Igrzyska olimpijskie w Paryżu rozpoczną się dokładnie za tydzień (26 lipca). Nie zabraknie na nich japońskich gimnastyczek sportowych, które obecnie w Monako przygotowują się do nadchodzącej imprezy. Pierwszy i zarazem ostatni medal tamtejsza reprezentacja gimnastyczek zdobyła na igrzyskach w Tokio w 1964 roku. Dlatego też w tegorocznej rywalizacji będzie chciała nawiązać do sukcesu sprzed 60 lat. Problem w tym, że na krótko przed rozpoczęciem IO w kadrze wybuchł skandal.

Shoko Miyata skreślona z olimpijskiej drużyny gimnastyczek

W piątek Japońskie Stowarzyszenie Gimnastyczne (JGA) poinformowało, że jedna z zawodniczek została skreślona z kadry. Mowa o Shoko Miyacie, która była nadzieją na medal igrzysk. "Japonka Shoko Miyata, kapitan japońskiej żeńskiej reprezentacji w gimnastyce artystycznej, wycofała się z kadry na igrzyska w Paryżu po tym, jak złamała regulamin drużyny" - czytamy na portalu Theguardian.com. O co dokładnie chodzi?

Jak podaje JGA, 19-letnia Japonka została przyłapana na spożywaniu alkoholu i paleniu papierosów, co jest niezgodne z wewnętrznym regulaminem kadry. Co więcej, osoby poniżej 20 roku życia nie mogą palić papierosów w Japonii. W związku ze złamaniem regulaminu Miyata opuściła zgrupowanie w Monako i wróciła do ojczyzny. "Każdy jej dzień był wypełniony ogromną presją, błagam wszystkich, żeby spróbowali to zrozumieć" - tłumaczył swoją podopieczną szkoleniowiec Harada.

"Przepraszamy za to z całego serca" - powiedział na konferencji prasowej prezes Japońskiej Federacji Gimnastycznej, Tadashi Fujita. Wycofanie Shoko Miyaty oznacza, że Japonki wystartują w konkurencji drużynowej we czwórkę

Shoko Miyata jest aktualną mistrzynią Japonii w gimnastyce sportowej. Na mistrzostwach świata 2022 roku zdobyła brązowy medal w zawodach na równoważni oraz piąte miejsce w wieloboju.

Shoko Miyata jest aktualną mistrzynią Japonii w gimnastyce sportowej. Na mistrzostwach świata 2022 roku zdobyła brązowy medal w zawodach na równoważni oraz piąte miejsce w wieloboju.