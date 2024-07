Oto pierwsza decyzja Mbappe po przejściu do Realu Madryt. Nawet się nie wahał

Kylian Mbappe zameldował się Madrycie, gdzie we wtorek czekała go uroczysta prezentacja. Francuz pokazał kibicom Realu Madryt na Estadio Santiago Bernabeu i wziął udział w konferencji prasowej. - To spełnienie marzeń z dzieciństwa. Coś bezcennego - mówił. Wcześniej pomyślnie przeszedł także testy medyczne. Klubowi lekarze stanęli jednak przed pewnym dylematem.

Kylian Mbappe zdecydował w sprawie operacji nosa. Już udał się na wakacje

Chodzi o uraz nosa, którego Mbappe doznał w swoim pierwszym spotkaniu na Euro przeciwko Austrii. Pod koniec starcia napastnik uderzył nim o bark obrońcy Kevina Danso i doszło do złamania. 25-latek miał wtedy możliwość, by poddać się operacji, ale wówczas prawdopodobnie nie mógłby wystąpić w kolejnych meczach mistrzostw. Ostatecznie opuścił tylko ten z reprezentacją Holandii, a w kolejnych wybiegał na murawę ze specjalną ochronną maską. W półfinale z Hiszpanią wystąpił nawet bez niej.

Temat potencjalnej operacji nosa wrócił po przybyciu Francuza do Madrytu. Jak informuje dziennik "Marca", służby medyczne Realu orzekły, że ta nie jest wymagana i piłkarz postanowił z niej zrezygnować. W tej sytuacji spokojnie udał się na wakacje. Do klubu ma powrócić 7 sierpnia, a więc już po tym, jak Real zakończy przedsezonowe tournee w Stanach Zjednoczonych. Wtedy ma już trenować bez maski, choć, jak informuje dziennik, będzie to zależeć od stanu jego przegrody nosowej po powrocie z urlopu.

Już wiadomo zatem, że Mbappe przegapi towarzyskie mecze Realu Madryt z AC Milanem (1 sierpnia), FC Barceloną (4 sierpnia) oraz Chelsea (7 sierpnia). Pierwszy oficjalny mecz w nowych barwach ma za to rozegrać w... Polsce. Najprawdopodobniej dołączy do składu na mecz o Superpuchar UEFA z Atalantą Bergamo, który odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Starcie planowane jest na 14 sierpnia na godzinę 21:00.