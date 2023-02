Niespotykana współpraca. F1 dogadało się z gigantem Premier League. "Nowa era"

W Wielkiej Brytanii nie brakuje utalentowanych kierowców sportów motorowych, co potwierdzają sukcesy brytyjskich kierowców. Wygrywali oni aż 20 mistrzostw świata, a do historii dyscypliny przeszli przede wszystkim Jackie Stewart, Graham Hill i Lewis Hamilton. Ostatni z nich jest siedmiokrotnym mistrzem świata i nadal pozostaje w stawce. Poza nim w F1 jeżdżą obecnie George Russell i Lando Norris. Władze Formuły 1 najwyraźniej chcą rozwijać dyscyplinę na Wyspach, ponieważ wraz z Tottenhamem postanowiły wybudować nowoczesny tor kartingowy.

Formuła 1 i Tottenham nawiązują wieloletnią współpracę. "Witamy w nowej erze kartingu"

"Formuła 1 nawiązała 15-letnie, strategiczne partnerstwo z klubem piłkarskim Premier League Tottenham Hotspur, aby pomóc zidentyfikować i wspierać nowe pokolenie talentów sportów motorowych" - czytamy w oficjalnym komunikacie na stronie F1. Dalej dowiadujemy się, że współpraca ma objąć "budowę pierwszego na świecie elektrycznego obiektu kartingowego oraz najdłuższego krytego toru w Londynie na najnowocześniejszym stadionie Tottenham Hotspur Stadium". W mediach społecznościowych klubu i F1 pojawiła się grafika z hasłem "Bądź pierwszy na starcie. Witamy w nowej erze kartingu"

Nowy obiekt ma powstać jeszcze w 2023 roku i być zaawansowany technologicznie. Powstaną oddzielne tory dla dorosłych i dla juniorów, które będą certyfikowane przez Światową Federację Kartingową. Dzięki temu tory staną się potencjalnym miejscem rozegrania mistrzostw świata w kartingu. Nowy obiekt ma powstać w pobliżu południowej trybuny stadionu Tottenhamu i organizować również "zajęcie związane ze sportami motorowymi". Ponadto powstaną także punkty gastronomiczne.

"Od czasu budowy tego stadionu naszą ambicją zawsze było sprawdzenie, jak daleko możemy przekroczyć granice. Chcieliśmy organizować wydarzenia, które będą przyciągać ludzi z całego świata przez cały rok. Udało nam się sprowadzić największe nazwiska ze świata sportu i rozrywki. Jesteśmy niezwykle podekscytowani tym, co to długoterminowe partnerstwo z F1 przyniesie naszym globalnym, krajowym i lokalnym społecznościom" - poinformował prezes Tottenhamu Daniel Levy. Na obiekcie klubu Premier League organizowano do tej pory m.in. walkę Tysona Fury'ego z Dereckiem Chisorą, koncerty Lady Gagi oraz Guns N'Roses. W tym roku zaplanowano również organizację koncertu Beyonce.

Wiadomo również, że Tottenham i Formuła 1 "opracują nowy program akademii kierowców, którego celem jest poszerzenie puli talentów sportów motorowych". Ponadto obie organizacje mają współpracować w kwestii odpowiedzialności za środowisko w ramach inicjatywy "Race to Zero". Obejmie to działania na rzecz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do 2030 roku i całkowitego wyeliminowania jej do 2040 roku.