Dramat na MŚ w Planicy. Mocne słowa mistrza świata: "Nie zdają sobie sprawy"

Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym w Planicy rozpoczęły się 22 lutego. Od samego początku impreza cieszy się dosyć małym zainteresowaniem, co może być o tyle zaskakujące, że w przeszłości roiło się tam od kibiców. Może za tym stać kilka czynników jak choćby wysokie ceny biletów, słaba promocja czy rosnąca liczba zakażeń koronawirusem.

Franci Petek skomentował frekwencję podczas mistrzostw świata w Planicy. "Wszędzie było tak samo"

W rozmowie ze słoweńskim portalem Zurnal24 sytuację panującą na trybunach w Planicy skomentował Franci Petek, słoweński mistrz świata z 1991 roku (w barwach Jugosławii), a obecnie dyrektor sportowy w Słoweńskim Związku Narciarskim. - Moje odczucia są pozytywne. Jestem dumny, że udało nam się wykonać te wszystkie kroki, dzięki czemu mistrzostwa świata mogą się tutaj odbyć. Dopiero za czwartym razem nasza kandydatura odniosła sukces. Teraz kiedy tętni tu życiem i odbywają się zawody, to jest wyjątkowe. Jestem bardzo szczęśliwy i dumny ze wszystkich, którzy są odpowiedzialni za to, że sprawy idą w tym kierunku - powiedział.

Petek został zapytany o opinię na temat małej frekwencji oraz wysokich cen biletów. Jego zdaniem organizatorzy starali się przyciągnąć na trybuny jak najwięcej fanów. - Nie chcę tego komentować, bo sam nad tym nie pracowałem, ale na pewno trudno przewidzieć, jaka będzie reakcja kibiców. Uważam, że Słoweński Związek Narciarski robi, co może, oferując różne opcje pakietów, biletów dziennych, karnetów półdniowych. Starano się przyciągnąć młodych ludzi. Z pewnością nie jest łatwym zadaniem ustalenie właściwej ceny - ocenił.

Były mistrz świata podkreślił, że niezbyt duże zainteresowanie może wynikać z faktu, że miejscowi kibice wolą oglądać inną, bardziej widowiskową rywalizację. - Dla słoweńskich kibiców Planica oznacza marcowe loty. Mistrzostwa świata w takim formacie nie są im bliskie. Niestety nie zdają sobie sprawy, że takich zawodów jeszcze u nas nie było i pewnie zbyt szybko się nie powtórzą. Niezależnie od liczby osób odwiedzających obiekt, konkurs ten dociera do tylu osób, co żadna inna impreza w Słowenii. Różnymi kanałami może dotrzeć nawet do miliarda ludzi - dodał.

Wielu cudzoziemców, którzy przyjechali do Planicy, deklaruje, że ogląda przede wszystkim konkurencje na trasach biegowych. Zdaniem Petka nie ma w tym nic zaskakującego, gdyż podobnie było w poprzednich latach. - Proporcja tego, co widzowie przychodzą oglądać, jest taka sama, niezależnie od tego, gdzie odbywają się mistrzostwa. Wszędzie, gdzie byłem jako zawodnik, widz czy działacz, było tak samo. My Słoweńcy stawiamy na skoki i uważamy, że te zawody przyciągają fanów - wyjaśnił.

Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym w Planicy potrwają do soboty 4 marca.