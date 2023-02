Modelka Playboya mówi, że miała romans z Cristiano Ronaldo. "Mam wideo, jesteśmy zupełnie nadzy"

Daniella Chavez to chilijska modelka, która współpracowała między innymi z Playboyem. Na Instagramie obserwuje ją ponad 17 milionów użytkowników. W sierpniu zeszłego roku media poświęciły jej sporo czasu, kiedy wyszło na jaw, że zamierza kupić klub O'Higgins z zysków pochodzących z nagich zdjęć.

Daniella Chavez przyznaje się do romansu z Cristiano Ronaldo

Teraz ponownie zrobiło się o niej głośno. Chavez w 2015 roku w rozmowie z "The Sun" stwierdziła, że miała romans z Cristiano Ronaldo. W piątek ponownie zabrała głos w tej sprawie. Napisała na Twitterze, że uprawiała seks z Portugalczykiem i ma na to dowody.

"Jeśli ktoś uprawia seks z osobą, która nie jest twoim partnerem, ale osobą z otwartym umysłem, czy jest to uważane za zdradę? Jeśli tak, czy Cristiano i ja byliśmy niewierni? To był tylko seks. Wolny seks też istnieje. Nie mogę tego dłużej ukrywać. Nie ma potrzeby dodawać niczego, co nie jest prawdą. Mam nawet wideo, ale nie mogę go przesłać, ponieważ chodzi o prywatność, a my jesteśmy na nim zupełnie nadzy." napisała Chavez, po czym usunęła tweeta, w którym przekazała informacje o dowodzie. Chwilę później wspomniała także o Leo Messim. "Znam też inne kobiety, które chodziły na randki z bardzo sławnym Argentyńczykiem grającym z numerem 10." - czytamy.

Chavez poruszyła temat jej romansu z Cristiano Ronaldo również w zeszłorocznym wywiadzie, którego udzieliła gazecie "Reforma". - Cristiano Ronaldo był początkowo bardzo nieśmiały, ale kiedy nabrał pewności siebie, stał się mężczyzną, choć nadal trochę się bał. Kochał mnie, ale chodziło o to, żeby tego nie okazywać. Chciałam tylko spełnić marzenie i uprawiać z nim seks. Kocham jego ciało. Uwielbiał moje piersi i fakt, że nigdy nie spał z kimś takim, jak ja - powiedziała. Ronaldo od 2016 roku związany jest z Georginą Rodriguez. Wcześniej jego partnerką była Irina Shayk.

Cristiano Ronaldo obecnie jest piłkarzem Al-Nassr. Portugalczyk świetnie rozpoczął przygodę w nowym klubie i po sześciu meczach ma osiem goli na koncie.

