Hamilton zostanie ukarany? Nowy szef FIA ostrzega: Przepisy to przepisy

Lewis Hamilton nie mógł pogodzić się z przegraną w walce o tytuł mistrza świata. Na ostatnim okrążeniu wyprzedził go Max Verstappen i to właśnie Holender sięgnął po trofeum. Siedmiokrotny mistrz świata oraz jego ekipa złożyli dwa protesty po finałowym wyścigu w Abu Zabi. Te zostały jednak odrzucone. Ostatecznie Mercedes zrezygnował też z apelacji.

Lewis Hamilton zostanie ukarany?

W akcie protestu przeciwko takim rozstrzygnięciom Hamilton nie pojawił się na oficjalnej gali FIA, w której trakcie podsumowywany był sezon. Verstappen odebrał tam nagrodę, a Brytyjczyk miał otrzymać wyróżnienie za "osobowość roku". Drugi kierowca minionego sezonu zignorował jednak zaproszenie, przez co mógł nabawić się kłopotów.

Koniec epoki w F1. Takiego szefa FIA nie miała jeszcze nigdy w całej historii

Nowo wybrany prezes Międzynarodowej Federacji Samochodowej zapowiedział, że Hamilton może zostać ukarany. A to dlatego, że zgodnie z przepisami udział w oficjalnej gali FIA jest teoretycznie obowiązkowy. - Jeżeli ma miejsce naruszenie przepisów, nie może być mowy o odpuszczeniu. Przebaczenie - owszem, ale przepisy to przepisy - przyznał Mohammed ben Sulayem, co podała stacja BBC.

Do sprawy odniósł się też ustępujący szef motosportu. - Myślę, że powinniśmy świętować, zamiast wdawać się w jakiekolwiek kontrowersje - powiedział Jean Todt, cytowany przez agencję GMM.