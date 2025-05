Media: Tyle Yamal ma zarabiać w Barcelonie! Przebił nawet Lewandowskiego

W przyszłym sezonie Robert Lewandowski ma zarobić 26 milionów euro brutto w FC Barcelonie. Polak jest obecnie najlepiej opłacanym zawodnikiem w całym klubie z pensją 32 milionów euro brutto, ale zdaniem hiszpańskich mediów może przebić go Lamine Yamal. Wiele źródeł informowało, że agenci młodego skrzydłowego bardzo chcą, by ten otrzymał największą pensję w związku z podpisaniem nowej umowy.

Ile zarobi Lamine Yamal? Ujawnili szczegóły kontraktu z FC Barceloną

Yamal obecnie zarabia około 1,7 miliona euro, co jest bardzo nieadekwatne do tego, jaką funkcję pełni on w zespole Hansiego Flicka. 17-letni Hiszpan jest gwiazdą i jego nowa umowa ma być iście gwiazdorska. "Libertad Digital" przekazało nieco więcej szczegółów w tej sprawie.

Yamal ma przedłużyć umowę w dniu 18. urodzin na pięć lub sześć kolejnych lat - do 2030 lub 2031 roku. Za samo przedłużenie kontraktu zawodnik ma zgarnąć aż 25 milionów euro, a w pierwszym sezonie po podpisaniu umowy prawdopodobnie zarobi 15 milionów euro netto. Przedłużenie ma być wypłacane co sezon, czyli Yamal łącznie będzie zgarniał 20 milionów euro netto za każdy rok gry. Brutto kwota wynosi 40 milionów euro - najwięcej w całym zespole.

Nieustalona pozostaje tylko kwestia długości umowy, ale wcześniej hiszpańskie media informowały o przedłużeniu jej do 2030 roku. Dopiero to źródło wskazało, że może obowiązywać rok dłużej. W kontrakcie Yamala nadal obowiązywać będzie klauzula odstępnego na poziomie miliarda euro. Ta ma oczywiście odstraszyć ewentualnych chętnych na pozyskanie złotego dziecka La Masii.

Według tych wieści Yamal zarobi więc więcej od Roberta Lewandowskiego. Konkretnie to o 14 milionów brutto więcej w sezonie 2025/26. Kontrakt Polaka obowiązuje do czerwca 2026 roku i zdaniem hiszpańskich mediów Barcelona żałuje ustalenia tak wysokiej kwoty. Podobna sytuacja ma mieć miejsce w sprawie Frenkiego de Jonga i Marca-Andre ter Stegena. Niewykluczone, że ich umowy będą renegocjowane.