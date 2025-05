ATP Genewa. Kiedy gra Hubert Hurkacz? O której? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Hubert Hurkacz dość przeciętnie spisuje się w ostatnich miesiącach. Na początku lutego był jeszcze w stanie stoczyć wyrównany bój z Carlosem Alcarazem w półfinale turnieju w Rotterdamie, natomiast później momentalnie odpadał z zawodów w Marsylii, Indian Wells czy niedawno w Madrycie. Nieco lepiej zagrał w Rzymie, gdzie doszedł do ćwierćfinału, choć oczekiwania są dużo większe. Polak chce przełamać złą serię w Genewie.

Hubert Hurkacz - Taylor Fritz. Kiedy gra Hurkacz najbliższy mecz?

Hurkacz w pierwszym meczu gładko poradził sobie z Arthurem Cazaux i wygrał 6:3, 6:4. Następnego dnia zmierzył się za to z Arthurem Rinderknechem. I był to jego kolejny udany występ. "Choć na początku wpadł w tarapaty i musiał bronić break pointów, to wyszedł z opałów perfekcyjnie i zaczął nadawać ton rywalizacji. Poprawił się w polu serwisowym i po raz kolejny pokazał, że to jego wielki atut" - relacjonowała Agnieszka Piskorz ze Sport.pl.

Wiemy już, że w ćwierćfinale zawodów zagra z czwartą rakietą świata Taylorem Fritzem. Nie będzie jednak faworytem, czemu trudno się dziwić. Amerykanin wygrał przecież pięć spośród sześciu bezpośrednich starć z Hurkaczem. Ten zwyciężył tylko raz, w 2019 roku, kiedy pokonał rywala w Montrealu. Ostatni raz spotkali się na korcie w styczniu, kiedy Fritz wygrał w United Cup 6:4, 5:7, 7:6 (4).

Mimo wszystko 27-latek miał ostatnio również przeciętny okres. Pod koniec marca doszedł do półfinału zawodów w Miami, gdzie sensacyjnie przegrał z Jakubem Mensikiem. I to był dotąd jego najlepszy występ w tym roku. Ostatnio kompletnie rozczarował zarówno w Madrycie, jak i przede wszystkim w Rzymie, gdzie już w pierwszym meczu przegrał z dużo niżej notowanym Marcosem Gironem.

Hubert Hurkacz - Taylor Fritz. O której gra Hurkacz? [TRANSMISJA, STREAM, WYNIK NA ŻYWO]

Mecz Hubert Hurkacz - Taylor Fritz odbędzie się w czwartek 22 maja. Rozpocznie się on tuż po zakończeniu spotkania Karena Czaczanowa z Sebastianem Ofnerem. Prawdopodobnie będzie to ok. godz. 15:00. Transmisję z tego wydarzenia przeprowadzi Polsat Sport. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo z tego starcia na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE