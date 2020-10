Niespodziewany zwrot ws. Micka Schumachera! Szansa dla Roberta Kubicy, by wrócić do F1?

Gazeta "Ekstra Bladet" informuje, że przed startem Grand Prix Portugalii zespół Haas potwierdzi skład kierowców na sezon 2021. Według duńskiej prasy oraz La Gazzetta dello Sport, stajnia z Kannapolis miała już powiadomić Romaina Grosjeana i Kevina Magnussena o zakończeniu współpracy z końcem roku. Ich następcami mają być Nikita Mazepin oraz Mick Schumacher, obecnie rywalizujący w Formule 2.

Kubica ma jeszcze szanse?

Potwierdzenie kontraktów z Rosjaninem oraz Niemcem ma nastąpić przed rozpoczęciem weekendu w Portimao. Niewykluczone, że krótko po Haasie zespół Alfy Romeo ogłosi pozostanie Kimiego Raikkonena oraz Antonio Giovinazziego. Ferrari miało docenić ostatnią zwyżkę formy Włocha i zatrzyma go w stajni z Hinwil już na trzeci rok. Taki rozwój wypadków otwiera także szanse przed Robertem Kubicą, który jest kierowcą rezerwowym Alfy Romeo. Polak mógłby jeszcze liczyć na to, że Raikkonen zdecyduje się na zakończenie kariery lub Alfa nie będzie przekonana co do Giovinazziego. Ostatnimi czasy wydawało się, że przyjście Schumachera do alfy może zamknąć marzenia Kubicy o powrocie do F1, ale teraz okazuje się, że rozgrywka o miejsca w Alfie Romeo nadal trwa.

Ekstra Bladet dodaje, że ekipa Haas nigdy nie brała pod uwagę kandydatur Nico Hulkenberga oraz Sergio Pereza. Jedyną opcją Niemca na powrót do stawki Formuły 1 ma być Red Bull, natomiast Meksykanin ma prowadzić rozmowy z Williamsem. 30-latek łączony jest z kokpitem George'a Russella, jednakże stajnia z Grove odmówiła komentowania plotek.

