Włoski ekspert wyjawił prawdę dt. nieudanego transferu Arkadiusza Milika. Wskazał winnego

To trudny czas dla Arkadiusza Milika, który latem próbował opuścić Napoli, ale ostatecznie został na Stadio San Paolo, choć interesowało się nim wiele klubów. Problem w tym, że w najbliższych miesiącach napastnik może liczyć na grę tylko w reprezentacji Polski. Napoli nie zgłosiło byłego snajpera Ajaksu Amsterdam ani do rozgrywek Serie A, ani do Ligi Europy. Teraz Gianluca Di Marzio zdradził, dlaczego transfer 26-latka do AS Romy nie wypalił.

Dlaczego Milik latem nie zmienił klubu? Wszystko zmieniło się po testach medycznych

Jak powszechnie wiadomo, marzenie Milika od początku było jasne - przenieść się do Juventusu. I póki trenerem mistrzów Włoch pozostawał Maurizio Sarri, transfer Polaka do "Starej Damy" był możliwy. Problem powstał jednak wtedy, gdy byłego szkoleniowca Napoli, któremu bardzo zależało na sprowadzeniu Milika, z Juventusu zwolniono. Za niego przyszedł inny trener (Andrea Pirlo), tak samo jak przyszły nowe priorytety, a możliwość transferu Milika upadła.

Już wtedy wiadome było jednak, że Polak w Napoli spalił za sobą tyle mostów, że szans na dalszą grę w drużynie Gennaro Gattuso nie ma. Z pomocą przyszła AS Roma, która chciała polskiego napastnika pozyskać. Chciała, ale tego nie zrobiła. Początkowo uważano, że stało się tak, ponieważ Milik zbyt długo zwlekał z decyzją, czekając na ruch ze strony Juventusu. Ruch, którego nie było.

Jak się jednak okazuje, przeprowadzka do Rzymu nie wypaliła z innych względów. - Prawda jest taka, że Roma chciała zmienić ustalone warunki. Do tych nowych zawodnik nie był do końca przekonany - w programie Il Bello del Calcio emitowanym na Canale 21 zdradził Gianluca Di Marzio. - Wstępne porozumienie między klubami zakładało roczne wypożyczenie i obowiązek wykupu piłkarza za 25 mln euro. Po badaniach medycznych Roma zmieniła jednak proponowane warunki. Ale nie chodziło o kwestie fizyczne. Coś jednak skłoniło rzymian do zmian, pojawiły się pewne znaki zapytania. Roma zmieniła liczby i nawet zawodnik nie był już przekonany do transferu - dodał jeden z najlepiej poinformowanych włoskich dziennikarzy.

Milika czekają prawdopodobnie bardzo trudne dwa miesiące, podczas których na boisko wyjść będzie mógł jedynie w listopadowych meczach reprezentacji Polski. Szansa na poprawę sytuacji pojawi się w styczniu, gdy otworzy się zimowe okno transferowe.

