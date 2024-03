Oto nowa stolica stadionów! W 120-tysięcznym mieście będą dwa brylanty za 250 mln

Dotychczasowa 2. liga zmieniła się w Krajową Ligę Żużlową i to w niej w nowym sezonie wystartuje Kolejarz Opole. Opolski zespół jest niejako kojarzony z posłem Suwerennej Polski Januszem Kowalskim, który nie ukrywał sympatii do Kolejarza. - Kolejarz Opole to wspaniały klub żużlowy, wielka duma całego Opola. Ja sam byłem i jestem wielkim kibicem tego klubu - mówił we wrześniu 2023 roku parlamentarzysta, namawiając władze klubu do przekształcenia w spółkę akcyjną.

Kolejarz Opole doczeka się modernizacji stadionu. Prezydent miasta przedstawił główne założenia

Klub może i na razie nie przekształci się w spółkę akcyjną, ale doczeka się modernizacji swojego stadionu. Takie informacje przekazał tygodnik "Opolska". Władze miasta mają już gotową koncepcję remontu obiektu. - Stadion będzie miał 5,5 tysiąca miejsc. Będzie duża trybuna i przeniesienie wieży sędziowskiej ma drugą stronę toru. To główne założenia zmian - powiedział Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola cytowany przez tygodnik. Dodatkowo w koncepcji ujęto także potrzeby młodych adeptów żużla, którzy będą mogli liczyć na specjalny mały tor do treningów.

Jaki będzie koszt modernizacji? Zdaniem prezydenta Wiśniewskiego wyniesie on od 20 do 40 milionów złotych. Dodatkowo prace mają być wykonywane w trakcie sezonu między kolejkami ligowymi, więc kibice na bieżąco będą mogli widzieć ich postęp. Zakończenie prac planowane jest w ciągu trzech lat od rozpoczęcia remontu.

- Na obiekt będą dwa wejścia, jedno od strony Rejtana i drugie od Wschodniej. Chcemy zachować budynek dotychczasowej wieży. Prace będą przebiegały etapami. Start zawodników będzie rozpoczynał się bliżej publiczności, po przeciwnej stronie niż dotychczas - wyjaśniał Marcin Sabat, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.

Kolejarz Opole pierwszy mecz w nowym sezonie Krajowej Ligi Żużlowej rozegra już w sobotę 30 marca, a ich rywalami będą zawodnicy Polonii Piła.

W mieście powstaje także nowy stadion piłkarski, na którym zagra Odra Opole

120-tysięczne Opole stanie się niejako nową stolicą, jeśli chodzi o polskie stadiony. Nowego obiektu doczekają się też fani Odry Opole. Powstający Stadion Opolski ma być pod wieloma względami najnowocześniejszy w Polsce, a jego pojemność wyniesie 11 600 widzów. Wcześniej koszty szacowano na 170 mln zł, ale wiadomo, że kwota wzrośnie do ok. 200 mln zł. "Wzrost cen energii wymusił na inwestorze zmiany w dokumentacji, które pozwolą w przyszłości zmniejszyć koszty eksploatacji obiektu" - wyjaśniono na stronie miasta.