Neymar reaguje na to, jak się skompromitował. Wskazał winnego

Ostatnie lata nie są najlepsze dla Neymara. Naznaczone zostały pasmem wielu kontuzji. Wydawało się, że po powrocie do brazylijskiego Santosu FC będzie lepiej, ale na przełomie marca i kwietnia piłkarz znów leczył uraz. Pod koniec maja wrócił do gry. W niedzielę pojawił się na murawie nawet od pierwszych minut, ale nie dokończył spotkania. Powodem nie była jednak kontuzja, a... czerwona kartka. 10 minut po niej rywale strzelili zwycięskiego gola. Wyrzucenie z boiska mocno rozwścieczyło Brazylijczyka, czemu dał wyraz w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto zostanie nowym trenerem Legii? Kosecki: Henning Berg chyba zobaczył co się tu dzieje i zrezygnował

Neymar nie wytrzymał. Mocne słowa o decyzji sędziego. "Do cholery"

Neymar opublikował dwa wpisy na InstaStory, w których nawiązał do swojego zachowania w meczu z Botafogo. Na wstępie przeprosił. "Desperacja związana ze strzeleniem bramki czasami sprawia, że popełniamy błędy... Pragnę przeprosić moich kolegów z zespołu, a także kibiców! Popełniłem błąd, wybaczcie mi!!!" - zaczął Brazylijczyk. Bił się w pierś i wziął winę na własne barki. "Jeśli nie zostałbym wyrzucony z boiska, to jestem pewien, że moglibyśmy zdobyć 3 punkty... I tak gratuluję drużynie dzisiejszego spotkania! Te 3 punkty można wrzucić na moje konto!!!" - podkreślał.

A za co właściwie Neymar otrzymał czerwoną kartkę? Była to konsekwencja dwóch żółtych kartoników. Pod koniec pierwszej połowy otrzymał pierwszy z nich po tym, jak sfaulował rywala. Natomiast kolejną dostał w 76. minucie za celowe zagranie ręką w polu karnym, po czym padł gol. Okazuje się jednak, że nie z każdą decyzją sędziowską zgadzał się Brazylijczyk tego wieczora. Jego zdaniem nie powinien wylecieć z boiska, bo... nie należała mu się pierwsza kartka.

"Uwaga: drugi żółty kartonik mi się należał, ale pierwszy to bzdura, pomyliłem się i już dostałem żółtą kartkę. Co za zły sędzia... do cholery" - pisał rozgoryczony, po czym dodał jeszcze kilka słów, wydaje się, ironicznych. "To tylko moja opinia... proszę, nie każ mnie więcej" - czytamy. Na końcu zamieścił płaczącą ze śmiechu emotikonę.

Zobacz też: Lewandowski pominięty przez UEFA. Decyzja zapadła.

Czerwona kartka dla Neymara w jego ostatnim spotkaniu?

Rozgoryczenie może być tym większe, że mógł być to ostatni mecz Neymara w barwach Santosu. Jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2025 roku i jak na razie nie ma informacji o kontynuowaniu tej współpracy. Do końca sezonu pozostał już tylko jeden mecz, ale z powodu zawieszenia za czerwoną kartkę Neymar najpewniej w nim nie zagra. Jeśli nie zostanie w klubie na dłużej, to właśnie kontrowersyjną postawą pożegnał się z zespołem.