Klamka zapadła! W Polsce powstanie kolejny stadion. Brylant za 150 mln zł

Dokładnie 74 lata temu, 21 marca 1950 roku, został założony Hutnik Kraków. Choć ostatnie sezony nie były w jego wykonaniu zbyt udane, to w latach 90. osiągał liczne sukcesy na krajowym podwórku. Przez siedem lat (1990–1997) występował na najwyższym szczeblu rozgrywkowym, a w 1996 roku wywalczył nawet brązowy medal mistrzostw Polski. Taki sukces pozwolił mu na wzięciu udziału w Pucharze UEFA. Po pokonaniu w kwalifikacjach nieistniejącego już azerskiego zespołu Xezri Buzovna oraz Sigmy Ołomuniec został jednak wyeliminowany w I rundzie przez francuskie AS Monaco.

Od tamtej pory klub zaliczył bolesny zjazd. Na domiar złego, wskutek bardzo dużych problemów finansowych (zadłużenie wynosiło sześć milionów złotych), Sportowa Spółka Akcyjna Hutnik Kraków ogłosiła w 2010 roku upadłość. Na jej miejsce powstał nowy podmiot, który podjął się procesu odbudowy. Rozpoczął rywalizację w IV lidze małopolskiej, aż po dekadzie uzyskał finalnie promocję do II ligi.

Po awansie każdy kolejny sezon był jednak wyłącznie walką o utrzymanie. Pod koniec 2022 roku poinformowaliśmy, że klub zyskał nowego inwestora, którym został stalowy potentat Holding Cognor i postawił on sobie za cel powrót do ekstraklasy. Biorąc pod uwagę obecne rozgrywki, wszystko idzie zgodnie z planem, a ponadto Hutnik chce się dalej rozwijać, czego potwierdzeniem jest czwartkowa wieść.

Kapitalne wieści dla Hutnika Kraków. "Będzie miał nowy stadion"

"Kraków będzie miał nowy stadion. Projekt nowoczesnego obiektu Hutnika już gotowy!" - brzmi tytuł artykułu "Gazety Krakowskiej". Podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej przedstawiciele miasta m.in. zastępca prezydenta Andrzej Kulig czy dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej Krzysztof Kowal, a ponadto członkowie klubu prezes Artur Trębacz oraz kapitan drużyny Krzysztof Świątek ogłosili koncepcję modernizacji obiektu.

Planowo ma mieć pojemność 8051 widzów (w tym 550 kibiców gości) oraz posiadać 260 miejsc parkingowych, w tym 60 zadaszonych. Będzie również spełniał wymogi ekstraklasy oraz UEFA. - Będziemy chcieli grać we wszystkich rozgrywkach, także międzynarodowych. Mamy nadzieję, że do końca czerwca, lipca uzyskamy stosowne dokumenty, żeby w drugiej połowie roku ogłosić przetarg na projekt techniczny. Moim marzeniem jest, żeby w 2026 rozpocząć realizację prac - przekazał Kowal.

Hutnik ma jeden problem. Bunt katolickiego zakonu

Niedługo zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie projektu. Jego koncepcję przygotowała Autorska Pracownia Projektowa Jerzy Wowczak, a wyniosła ona 130 tys. zł. - Otrzymaliśmy trudne zadanie. Teren ma swoje uwarunkowania i odpowiedzieliśmy na wyzwania, które będą stały przed projektantem. Są to wyzwania dwojakiej natury. Pierwsze to komunikacja i dostępność, a drugie to uwarunkowania krajobrazowe - zdradził.

Powstał za to problem z masztami oświetleniowymi, które zostały zdemontowane w 2016 roku. Przegrano wówczas walkę z Cystersami (katolicki zakon - red.), którzy twierdzili, że jupitery zasłaniają im widok z Kopca Wandy na opactwo w Mogile. - Nowy obiekt będzie widoczny z kopca Wandy i musi być w cieniu klasztoru. Konserwator zabytków zobowiązał nas do osiągnięcia wysokości nie większej, niż 22 metry od poziomu terenu - wyjaśnił.

Błyskawicznie zaczęto działać, by uzyskać wszystkie potrzebne dokumenty do przetargu. Pozytywny scenariusz zakłada, że budowa rozpocznie się w 2026 roku i potrwa cztery lata, by zespół mógł zagrać na nowym obiekcie mecz na 80-lecie. Portal LoveKraków.pl uważa, że łączny koszt wyniesie 150 mln zł. - W tym roku chcemy powalczyć o pierwszą ligę. Bez inwestycji w stadion rozwój byłby wyhamowany. To ma być obiekt, który będzie służył mieszkańcom największej dzielnicy Krakowa - zakończył Artur Trębacz.

Po 24. kolejkach II ligi Hutnik Kraków zajmuje siódme miejsce w tabeli z dorobkiem 34 punktów.