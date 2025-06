Cristiano Ronaldo podpisze?! Oto plan, ale jest warunek

Cristiano Ronaldo trafił do Al-Nassr na samym początku 2023 r., ale do tej pory nie wygrał ani jednego trofeum z klubem z Arabii Saudyjskiej. Jedyne skalpy Portugalczyka to tytuł króla strzelców w sezonach 23/24 i 24/25. W tym czasie Ronaldo strzelił 93 gole i zanotował 19 asyst w 105 meczach w barwach Al-Nassr. Wciąż nie jest jednak jasne, czy Ronaldo będzie nadal grał w barwach Al-Nassr. "Rozdział jest zamknięty. Opowieść? Nadal się pisze. Jestem wdzięczny wszystkim" - pisał Ronaldo w mediach społecznościowych. Czy to zapowiedź rozstania?

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki ostro o piłkarzach Legii: Powinno się otworzyć drzwi i serdecznie im podziękować za niezdobycie mistrzostwa od lat

Al-Nassr walczy o Ronaldo. Oto plan Saudyjczyków

Włoski dziennikarz Fabrizio Romano informuje, że Al-Nassr walczy o pozostanie Ronaldo i chce dojść z nim do porozumienia ws. nowego kontraktu. Władze Al-Nassr chcą zaprezentować swój plan Ronaldo na kolejne lata, by ten złożył podpis pod umową. W tym przypadku Al-Nassr ma na liście życzeń takich graczy, jak Luis Diaz (Liverpool) czy David Hancko (Feyenoord Rotterdam). Poza tym klub ma sprowadzić m.in. pomocnika klasy światowej.

Wcześniej media informowały, że Ronaldo mógłby przedłużyć kontrakt z Al-Nassr o dwa kolejne sezony. - Cristiano nie przedłużył umowy, po prostu zaproponowano mu nowy kontrakt. Jeśli Al-Nassr nie zbuduje konkurencyjnego projektu i zespołu, to Portugalczyk odejdzie - mówił Romano pod koniec maja. Ostatnio portal footmercato.net podawał, że Ronaldo doszedł do porozumienia ws. nowej dwuletniej umowy z Al-Nassr.

Co za słowa o Ronaldo. "Odszedł bez żadnego sukcesu"

W związku z tym, że Ronaldo nie wygrał z Al-Nassr żadnego znaczącego trofeum, a klub czeka na mistrzostwo Arabii Saudyjskiej od rozgrywek 18/19, to media są wobec niego krytyczne. "Przyszedł jako Mesjasz i odszedł bez żadnego sukcesu. Al-Nassr publicznie się go wyrzeka. Od czasu jego przybycia klub zainwestował ogromne pieniądze" - czytamy w serbskim oddziale stacji RT.

- Mamy nadzieję znaleźć rozwiązanie. Cristiano to wielki fenomen światowego futbolu. Pomógł rozwinąć się całej lidze. Pozostajemy w kontakcie i liczymy, że uda nam się dojść do porozumienia - opowiadał Fernando Hierro, dyrektor sportowy Al-Nassr.

Zobacz też: Niewiarygodne, co robi Barcelona, żeby ter Stegen zrezygnował. "Mobbing"

Do tej pory Ronaldo był łączony z transferem co najmniej do kilku klubów. W tym gronie był m.in. Al-Hilal czy Wydad Casablanca. Pojawiały się też plotki o możliwych przenosinach Ronaldo do Major League Soccer, by znów doszło do jego bezpośrednich starć z Leo Messim.

Mistrzem Arabii Saudyjskiej w sezonie 24/25 zostało Al-Ittihad, które zdobyło 83 punkty w 34 meczach i wyprzedziło Al-Hilal o osiem punktów. Al-Nassr zajęło trzecie miejsce z 70 punktami i nie zagra w przyszłym sezonie w Azjatyckiej Lidze Mistrzów.