Państwowy gigant rezygnuje. Kontrowersyjna polska mistrzyni świata bez sponsora

Mistrzostwo i wicemistrzostwo świata czy brązowy medal 30. letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie to tylko niektóre osiągnięcia Zofii Noceti-Klepackiej. 37-latka od wielu lat jest jedną z najlepszych polskich windsurferkek - konkurencji żeglarskiej uprawianej przy użyciu deski. Ostatnio w mediach społecznościowych polska mistrzyni przekazała smutne wieści.

Noceti-Klepacka została bez sponsora. "Niczego mi nie brakowało"

W czwartek na profilu Facebook 37-latki pojawił się długi wpis, w którym Noceti-Klepacka poinformowała, że Polska Grupa Energetyczna PGE za kilka dni przestanie ją sponsorować. "Coś się zaczyna i w pewnym momencie kończy. Z końcem marca kończę współpracę z Grupą PGE. Chcę podziękować za 13 lat współpracy i że mogłam promować swoją osobą Polską Grupę Energetyczną na wszystkich wodach świata!" - napisała olimpijka.

"Jak wiecie, w każdym sporcie wyczynowym na najwyższym poziomie są potrzebne duże nakłady finansowe, tak by zawodnikowi niczego nie brakowało i spokojnie mógł się przygotowywać do najważniejszych imprez sportowych. Od kiedy zaczęła się nasza współpraca z PGE nadeszły też i moje największe osiągnięcia... takie jak Medal Olimpijski, medale Mistrzostw Świata, Europy i wygrane Puchary Świata...Było tego tak dużo że ciężko było by to wszystko zliczyć." - czytamy w dalszej części oświadczenia.

Następnie Zofia Noceti-Klepacka przyznała, że główny sponsor wspierał ją zarówno podczas zwycięstw, jak i porażek. "Przez 13 lat niczego mi nie brakowało, mogłam spełniać swoje marzenia i realizować się w swojej pasji. Pomógł mi w tym mój Sponsor PGE. Dziękuję!" - zakończyła, dodając na koniec, że niebawem weźmie udział w Pucharze Świata, który odbędzie się na Majorce.

Oprócz udanej kariery sportowej Zofia Noceti-Klepacka jest znana również z wielu kontrowersyjnych wypowiedzi. W przeszłości jasno zadeklarowała, że jest zagorzałą przeciwniczką LGBT. Oprócz tego prowadziła potyczki medialne z Kingą Rusin czy Władysławem Kozakiewiczem. "No i karma wróciła.... Władek. Jak ty mi powiedziałeś to i ja powiem... Tym żartem pokazałeś, że jesteś już na dnie...ale chyba kałuży, bo raczej daleko do oceanu" - pisała kilka lat temu o niezręcznym żarcie legendarnego tyczkarza.