Polski klub się pochwalił. Minister załatwił sponsora

W ubiegłym sezonie Start Gniezno zajął drugie miejsce w fazie zasadniczej II ligi żużlowej (trzeci poziom rozgrywkowy). W fazie play-off zespół dotarł do finału, w którym przegrał 38:52 i 32:57 ze Stalą Rzeszów. W tym roku znów wystartuje w Krajowej Lidze Żużlowej (nowa nazwa rozgrywek). Tym razem klub może liczyć na wsparcie finansowe ze strony nowego sponsora.

Żużlowy klub ma nowego sponsora. Nie obyło się bez pomocy wiceministra

W piątek 2 lutego na profilu Facebook klubu GTM Start Gniezno pojawił się post, w którym poinformowano o nawiązaniu współpracy z siecią stacji oraz dystrybutorem paliw HAWA. We wpisie zaznaczono, że pozyskanie sponsora nie byłoby możliwe bez pomocy Michała Kołodziejczaka, który w rządzie Donalda Tuska jest wiceministrem rolnictwa.

"Sezon 2024 HAWA - sieć stacji paliw oraz hurtowa sprzedaż paliw ponownie ze Start Gniezno! Po owocnych rozmowach, w których uczestniczył m.in. minister Michał Kołodziejczak, możemy liczyć na wsparcie tej uznanej marki! Dziękujemy za zaufanie i witamy na pokładzie!" - czytamy w mediach społecznościowych drużyny z Gniezna.

To jednak nie jedyny sponsor, który wspomoże drużynę Start Gniezno. Dzień później klub przekazał, że kolejny raz nawiązał współpracę z firmą ULTRAPUR, która działa w branży systemów izolacyjnych. "ULTRAPUR Start Gniezno - pod taką nazwą w sezonie 2024 występować będziemy w Krajowej Lidze Żużlowej. To kolejny rok naszej współpracy z firmą, która zajmuje się produkcją systemów izolacyjnych dziękujemy za zaufanie! " - napisano w następnym komunikacie.

Michał Kołodziejczak już kilka miesięcy wcześniej angażował się w pomoc drużynie z Gniezna. Jeszcze przed wyborami parlamentarnymi przekazał szkółce Startu silnik motocyklowy. Jak przekazywali, przedstawiciele klubu nie była to jednorazowa akcja ze strony polityka. I rzeczywiście najnowsza inicjatywa jest tego potwierdzeniem. Kołodziejczyk startował do wyborów z list KO z okręgu konińskiego, do którego należy również powiat gnieźnieński.