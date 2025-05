Pokazali, co Lewandowski robi podczas urlopu. Błyskawiczna reakcja fanów

"Drodzy kibice! Biorąc pod uwagę okoliczności oraz natężenie sezonu klubowego, wspólnie z trenerem uznaliśmy, że tym razem nie wezmę udziału w czerwcowym zgrupowaniu Reprezentacji Polski. Gra w biało-czerwonych barwach zawsze była dla mnie spełnieniem marzeń, ale czasem organizm daje sygnał, że trzeba na chwilę odetchnąć" - napisał ostatnio Robert Lewandowski na Instagramie, dając do zrozumienia, że nie pojawi się na czerwcowym zgrupowaniu kadry. Jak się okazuje, nie marnuje on ani chwili czasu wolnego.

Oto co robi Robert Lewandowski na urlopie. Nie wyjechał z Barcelony

Dziennikarz Antena3 Josep Soldado Gomez przekazał w sobotę po południu, że Robert Lewandowski pojawił się na Circuit de Barcelona-Catalunya, położonym w Montmelo, niedaleko Barcelony, gdzie już o godz. 16:00 rozpoczną się kwalifikacje do Grand Prix Hiszpanii. Momentalnie zareagowali na to niezadowoleni fani, którzy w komentarzach skrytykowali zawodnika za to, że jest zbyt "zmęczony", by przyjechać na zgrupowanie kadry, natomiast nie brakuje mu sił na inne czynności.

Parę minut temu zdjęcie Lewandowskiego zostało wrzucone na profil Oracle Red Bull Racing. "Rejestracja na kwalifikacje" - czytamy. Oznacza to prawdopodobnie, że Polak pojawił się boksie tego zespołu i będzie mu kibicował. To jednak nie pierwszy raz, kiedy kapitan reprezentacji Polski ogląda z perspektywy trybun zmagania w Formule 1. Trzy lata temu, tuż przed przyjściem do FC Barcelony, przyleciał na Grand Prix Monako, podczas którego został nawet zaproszony do garażu Astona Martina.

Jak się okazało, nie tylko on zdecydował się obejrzeć rywalizację z bliska. Na widowni katalońskiego obiektu dostrzeżono również Joana Garcię, który łączony jest z przenosinami do zespołu Hansiego Flicka. Nie można wykluczyć, że uda mu się spotkać z Lewandowskim.

Przemęczenie nie jest powodem absencji Lewandowskiego? Niespodziewana teoria

Niedawno w sieci pojawiła się za to teza, że Lewandowski wcale nie przyjedzie na zgrupowanie ze względu na zmęczenie. Były reprezentant Polski Maciej Murawski uważa, że problemem mogą być relacje z selekcjonerem Michałem Probierzem.

- Nie wiem, czy to nie jest też sytuacja, gdzie można odczuć, że ta chemia między Probierzem a Robertem nie jest największa. Gdyby trenerem reprezentacji był Hansi Flick, z którym Robert ma świetne relacje, to myślę, że mimo tego trudnego sezonu przyjechałby na zgrupowanie - stwierdził.

Robert Lewandowski ma za sobą najlepszy sezon w barwach FC Barcelony. 52 mecze, 42 gole i trzy asysty - tak prezentują się jego pełne statystyki. Trudno powiedzieć, jaka przyszłość czeka Polaka, gdyż kontrakt wygasa mu z końcem czerwca 2026 roku. Niewykluczone, że ma przed sobą zatem ostatni rok dla katalońskiego klubu.