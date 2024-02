Hiszpanie ocenili występ Lewandowskiego. Mówią jednym głosem

Robert Lewandowski zdobył bramkę, a FC Barcelona wygrała 3:1 z Deportivo Alaves. "Strzelił gola pięknym wykończeniem", "Zrobił to, czego się od niego oczekuje", "Nie strzelił gola w sześciu meczach ligowych. Potrzebował tego trafienia" - tak hiszpańskie media oceniły polskiego napastnika po spotkaniu. Dla Lewandowskiego był to dziewiąty gol w tym sezonie ligowym. W klasyfikacji strzelców do prowadzącego Artema Dowbyka traci pięć trafień.

