Zalewski jest o krok od historycznego osiągnięcia

Choć duet polskich piłkarzy nie stanowi o sile Interu Mediolan, to obaj są cenieni w szatni i przez trenera Simone Inzaghiego. Piotr Zieliński zawsze swoimi wejściami może dodać jakości i doświadczenia w środku pola. Z kolei Zalewski wykorzystuje swoje atuty w ofensywie. W ostatnim czasie Inzaghi wystawiał go jako środkowego pomocnika ofensywnego, dobrze odnajduje się na tej pozycji.

Zalewski może przejść do historii w nieoczekiwany sposób

Zalewski bardzo szybko zdobył uznanie w Interze. Klub jest zdecydowany, by wykupić go z AS Romy po zakończonym sezonie. Niewykluczone, że zobaczymy Zalewskiego w finale Ligi Mistrzów. Włoskie media nie awizują go w pierwszym składzie, dlatego powinien wejść z ławki. Jak zauważył "Super Express", jeśli wejdzie, to przejdzie do historii jako drugi piłkarz, który zagrał w trzech finałach europejskich rozgrywek klubowych, tj. Lidze Mistrzów, Lidze Europy i Ligi Konferencji.

Zalewski ma na koncie triumf w LK. W 2022 r. w Tiranie Roma pokonała Feyenoord Rotterdam 1:0. Polak zagrał w pierwszym składzie, został zmieniony w 67. minucie. Rok później "Giallorossi" zmierzyli się w Budapeszcie z Sevillą w fianle LE w Budapeszcie. Lepszy okazał się hiszpański zespół, wygrywając w rzutach karnych 4:1 (w regulaminowym czasie gry i dogrywce było 1:1). Zalewski wszedł z ławki na początku dogrywki.

Dotychczas taka sztuka udała się tylko klubowemu koledze Polaków, Henrichowi Mychitarianowi. Ormianin wygrał LK razem z Zalewskim w 2022 r. Zagrał w finale LE w 2017 r. W Solnie pod Sztokholmem Manchester United pokonał Ajax Amsterdam 2:0, a Mychitarian zdobył jedną z bramek. Rozgrywający Interu ma na koncie jeden finał LM - w 2023 r. Inter przegrał z Manchesterem City w Stambule 0:1, a Ormianin wszedł z ławki w końcówce meczu.

Finał LM między Interem a PSG w sobotę o godzinie 21:00. Dla Interu to okazja na uratowanie sezonu, ponieważ przegrał wszystkie krajowe trofea. W finale Superpucharu Włoch musiał uznać wyższość AC Milanu, w półfinale Coppa Italia także lepsi byli "Rossoneri". Natomiast w Serie A Inter przegrał tytuł, tracąc tylko punkt do Napoli.

- Mamy finał LM i jesteśmy na nim skupieni. Musimy wygrać ten finał, jest dla nas bardzo ważny - mówił Zalewski po ostatnim meczu ligowym z Como (2:0) w rozmowie z Eleven Sports.

