Minister sportu chwali się inwestycją za prawie 200 mln. "Najnowocześniejszy w Europie" [WIDEO]

Nowy minister Sportu Sławomir Nitras udał się z wizytą na Podhale. Odwiedził m.in. Zakopane, gdzie od kilku lat trwają pracę nad rozbudową Centralnego Ośrodka Sportu. Znajdzie się w niej kryty tor do uprawiania łyżwiarstwa szybkiego, przystosowany do rozgrywania najwyższych rangą zawodów, zgody z wymogami Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej (ISU). Będzie to drugi tego typu obiekt w Polsce po tym w Tomaszowie Mazowieckim.

Nitras chwali się inwestycją w Zakopanem. "Budujemy najnowocześniejszą w Europie halę"

Minister w niedzielę podzielił się specjalnym nagraniem w portalu X, na którym widać, na jakim etapie znajduje się obecnie budowa hali. Pokazał także grafiki, przedstawiające docelowy jej wygląd. - Jestem dzisiaj w Zakopanem, w Centralnym Ośrodku Sportu. Budujemy tutaj wielką, najnowocześniejszą w Europie halę, która będzie służyła naszym łyżwiarzom szybkim i short-trackowcom. Niemal 200 milionów złotych, ale naprawdę warto. Oddamy obiekt najnowocześniejszy w Europie, służący wyczynowemu sportowi, ale również sportowi powszechnemu - zapowiedział.

Z informacji Centralnego Ośrodka Sportu wynika, że obiekt nie będzie służył wyłącznie łyżwiarzom. Znajdzie się w nim także bieżnia lekkoatletyczna z tartanem, a wewnątrz toru lodowego - również asfaltowy, przystosowany do jazdy na rolkach i nartorolkach.

Potężne pieniądze na COS w Zakopanem. Nitras ogłosił, kiedy otwarcie obiektu

Poza tym hala wyposażona będzie w zwykłe lodowisko, siłownię, sale treningowe oraz magazyny i szatnie. Trybuny zaś mają pomieścić dwa tysiące widzów. - Postanowiliśmy też zwiększyć funkcjonalność tego obiektu, bo tutaj z lewej strony będzie profesjonalna, najlepsza w Polsce ścianka do wspinaczki górskiej, służąca naszym wyczynowcom, ale i amatorzy będą mogli spróbować - dodał Nitras.

Budowa hali ruszyła jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości. W 2021 r. ówczesny wicepremier i minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, Piotr Gliński przeznaczył na nią dotację opiewającą na ponad 97 mln zł. Pierwotnie otwarcie obiektu planowane było na wiosnę zeszłego roku. Teraz minister Nitras ogłosił, że zostanie oddany w tym roku na jesieni.