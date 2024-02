W ostatnim czasie Marcin Gortat nie kryje się ze swoimi poglądami politycznymi. 40-latek publicznie krytykuje partię Prawo i Sprawiedliwość, która kilka miesięcy temu straciła władzę. "Wiem, że pisiory zostały odcięte od koryta, ale aż tak was przycisnęło" - takie wpisy możemy przeczytać na profilu X byłego koszykarza NBA. Wcześniej Gortat chętnie komentował aferę z aresztowaniem Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego czy kontrowersyjne oskarżenia autorstwa Jarosława Kaczyńskiego.

Gortat zareagował na przemówienie Radosława Sikorskiego. Słowa były zbędne

Jednocześnie Marcin Gortat daje do zrozumienia, że cieszy się ze zmiany władzy. Po jego aktywności można przypuszczać, że jest zwolennikiem Koalicji Obywatelskiej, którą wspierał w mediach społecznościowych. Niedawno w debacie Rady Bezpieczeństwa ONZ udział wziął minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Polityk związany z Platformą Obywatelską swoje wystąpienie poświęcił na obnażenie kłamstw wypowiadanych przez rosyjskiego ambasadora Wasilija Nebenzię.

- Mówił, że jesteśmy więźniami rusofobii. Fobia oznacza nieracjonalny strach. Tymczasem otrzymujemy groźby zagłady jądrowej prawie każdego dnia ze strony byłego prezydenta Rosji (Dmitrija Miedwiediewa – red.) i propagandystów Putina. Twierdzę, że to nie jest nieracjonalne [...] On nawet powiedział, że Polska zaatakowała Rosję w II wojnie światowej? O czym on mówi? To Związek Sowiecki razem z nazistowskimi Niemcami zaatakowali Polskę 17 września 1939 r. Nawet przeprowadzili wspólną paradę zwycięstwa! Mówi, że Rosja zawsze tylko walczyła z agresją. Co robiły sowieckie wojska pod Warszawą w 1920 r.? Czy były na wyprawie topograficznej? - grzmiał Sikorski. Jego przemowa spotkała się ze zdecydowaną, pozytywną reakcją pozostałych szefów krajowych dyplomacji.

Jak na słowa Radosława Sikorskiego zareagował Marcin Gortat? 40-latek udostępnił wideo z przemówieniem polskiego ministra spraw zagranicznych, a w opisie umieścił kilka emotikonów płomieni. Tym samym były koszykarz docenił Sikorskiego za poruszenie kluczowych spraw i dyskredytację rosyjskich obłudników na arenie międzynarodowej.