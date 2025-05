Listkiewicz podsumował decyzję Lewandowskiego. "Tak nie postępuje prawdziwy..."

"Biorąc pod uwagę okoliczności oraz natężenie sezonu klubowego, wspólnie z trenerem uznaliśmy, że tym razem nie wezmę udziału w czerwcowym zgrupowaniu reprezentacji Polski. Czasem organizm daje sygnał, że trzeba na chwilę odetchnąć" - napisał Robert Lewandowski na Instagramie, ogłaszając swoją decyzję po zakończeniu sezonu 24/25. Michał Probierz powołał trzech napastników na czerwcowe zgrupowanie: Adama Buksę, Karola Świderskiego oraz Krzysztofa Piątka.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski zdetronizowany! Oto największa gwiazda światowej piłki

Były prezes PZPN komentuje decyzję Lewandowskiego. "Tak nie postępuje prawdziwy kapitan"

Michał Listkiewicz odniósł się do decyzji Lewandowskiego w felietonie dla "Super Expressu". Były prezes PZPN uważa, że Lewandowski nie postąpił najlepiej. "Odmowa/rezygnacja/wymówka - jak go zwał, tak go zwał, ale Lewandowskiego zabraknie w kluczowym dla reprezentacji Polski meczu w Finlandii za dwa tygodnie. Nie podoba mi się to, tak nie postępuje prawdziwy kapitan na okręcie w czasie sztormu" - pisze Listkiewicz. "Podobno Lewandowski podjął szokującą decyzję po konsultacji z selekcjonerem" - dodał.

"Na tej samej zasadzie moja żona zakupiła niedawno złote kolczyki i poinformowała mnie o tym już po wyjściu ze sklepu, ale miłość wszystko wybaczy. W tej sytuacji średnio mnie już interesują strzeleckie wyczyny Lewandowskiego w Barcelonie, to nie moja bajka" - skomentował Listkiewicz.

Lewandowski krytykowany za swoją decyzję. "Ja bym tak nie zrobił"

Oczywiście Listkiewicz nie jest jedyną postacią, która krytycznie odniosła się do decyzji Lewandowskiego. W podobnym tonie wypowiadał się np. Zbigniew Boniek. - Kapitan reprezentacji - nie wydaje mi się, by w ostatnim miesiącu grał 90 minut w każdym meczu. Wydaje mi się, że częściej był na ławce i mniej był wykorzystany. Robert i trener są przekonani, że sobie dadzą radę bez Roberta. Jeśli chodzi o mnie - ja bym tak nie zrobił. Robert tak zrobił i ja to szanuję. Nie jest to gest, który mi się strasznie podoba - mówił w "Prawdzie Futbolu".

- Tak czasami w życiu bywa. Jeżeli ktoś rozegrał cztery tysiące minut w sezonie, to trzeba to zrozumieć. Szanuję każdą decyzję: jednego i drugiego - dodał prezes PZPN Cezary Kulesza.

Zobacz też: Z Legii do Lecha? Sensacyjne informacje ws. gwiazdy Ekstraklasy

- Jeszcze mam naprawdę nadzieję na to, że Robert zmieni zdanie i przyjedzie dla konsolidacji zespołu, przyjedzie dla mobilizacji tych chłopców. Ale jeśli tak się nie stanie, to opaskę kapitańską powinien mu odebrać selekcjoner. Apeluję do Roberta. Robert, zastanów się. Do 2 czerwca jest jeszcze dużo czasu - wygłosił Jan Tomaszewski, były reprezentant Polski.

W trakcie czerwcowego zgrupowania Polska zagra towarzyski mecz z Mołdawią (06.06), a także wystąpi w starciu z Finlandią (10.06) w eliminacjach do MŚ 2026. Relacje tekstowe na żywo z meczów Polaków w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.