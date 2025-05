Nowy dyrektor Legii nie ma litości. Legendy skończyły na bruku

Legia Warszawa w ostatnich tygodniach przechodzi duże zmiany. Dyrektorskie stanowiska objęli Michał Żewłakow oraz Fredi Bobić, a z posadami pożegnali się Goncalo Feio czy Radosław Mozyrko. Tego ostatniego w roli szefa skautingu zastąpił Piotr Zasada, który błyskawicznie wprowadza nowe porządki.

Legia Warszawa zatrudniła nowego dyrektora. Natychmiast zwolnił trzy osoby

Oficjalna prezentacja Zasady odbyła się w piątek 30 maja. Tego samego dnia zwołał on spotkanie z pracownikami. I według informacji TVP Sport ogłosił decyzję o zwolnieniu trzech skautów: Tomasza Kiełbowicza, Piotra Włodarczyka oraz Mateusza Mazura.

Wszyscy trzej należeli do działu obserwacji zawodników. Kiełbowicz i Włodarczyk to byli piłkarze Legii, pierwszy rozegrał dla niej 309 meczów (lata 2001-2013), drugi zaliczył 152 występy (w latach 1997-1999 i 2004-2007). Z kolei Mazur przyszedł do klubu za kadencji Jacka Zielińskiego na stanowisku dyrektora sportowego. Poza pracą w dziale skautingu zajmował się wypożyczeniami.

Legia Warszawa niczym plac budowy. Pojawiają się wieści ws. nowych piłkarzy i trenera

Ruch Zasady pokazuje, że w Legii poważnie myślą o przebudowie pionu sportowego. Ale i drużyny, z którą na pewno pożegnają się Tomas Pekhart (koniec kontraktu) i Luquinhas (nie zostanie wykupiony po wypożyczeniu z Fortalezy). A wśród potencjalnych wzmocnień wymienia się m.in. skrzydłowego z 2. Bundesligi.

Z kolei jeśli chodzi o kandydatów na nowego trenera Legii Warszawa, to ostatnio przewijały się trzy nazwiska: Aleksiej Szpilewski, Bartosz Grzelak i Jocelyn Gourvennec. - Celem jest przyjście do klubu, który ma duże ambicje i w którym jest ugruntowana struktura - mówił ten drugi.