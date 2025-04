Świątek ujawniła, co robiła podczas blackoutu w Madrycie. "Podobało mi się"

W poniedziałek Hiszpania została sparaliżowana z powodu braku prądu i dlatego spotkanie Igi Świątek (2. WTA) z Dianą Sznajder (13. WTA) w czwartej rundzie turnieju WTA 1000 w Madrycie zostało przesunięte na wtorek. Samo spotkanie miało przedziwny przebieg. Świątek w 22 minuty wygrała pierwszego seta 6:0, a w drugim były w sumie cztery przełamania i potrzebny był tie-break, w którym triumfowała Sznajder 7:6(7-3). Ostatecznie po dwóch godzinach i 36 minutach Polka wygrała cały mecz 6:0, 6:7(3), 6:4.

Iga Świątek podsumowała mecz z Dianą Sznajder i awarię w Hiszpanii

Po meczu Świątek udzieliła wywiadu na korcie, w którym poruszony był temat m.in. ogromnej awarii prądu w Hiszpanii, która sprawiła, że poniedziałkowe mecze zostały przeniesione na wtorek. - Miałam więcej czasu na odpoczynek i wykorzystałam to. Dzisiaj był trudny dzień, ale cieszę się, że dałam radę. Diana grała bardzo dobrze. Cieszę się, że znalazłam drogę do wygranej, mimo tego, że w drugim secie grałam gorzej, niż w pierwszym - oceniła.

- Co robiłam, jak nie było prądu i jak spędziłam wczorajszy dzień? Szczerze, to w Madrycie słońce późno zachodzi, więc po prostu odpoczywałam. Nie myślałam o tym, co powinnam zrobić, z kim się skontaktować. Nikt nie miał zasięgu w telefonie, więc go nie używał i to było fajne. Podobało mi się to - przyznała Świątek, dodając, że już się trochę przystosowała do warunków w Madrycie.

Następnie Świątek udzieliła wywiadu stacji Canal+ Sport, w której oceniła, co było najtrudniejsze w meczu ze Sznajder. - Trudno powiedzieć, bo to było nierówne spotkanie. W pierwszym secie właściwie nic, a potem znalezienie dobrego rytmu, bo mam wrażenie, że grałam trochę nieczysto i niestabilnie. Chciałam to poprawić, a ona wykorzystała wszystkie ważne momenty, żeby nacisnąć na mnie, więc cieszę się, że w trzecim secie wyszłam bardziej skoncentrowana - podsumowała.

W ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Madrycie X zmierzy się z lepszą z pary Madison Keys (5. WTA) - Donna Vekić (21. WTA).