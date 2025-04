Kolejny dopingowy skandal w tenisie. Mistrz wielkoszlemowy zawieszony

Max Purcell to jeden z utytułowanych deblistów. Australijczyk wygrywał wielkoszlemowy Wimbledon w 2022 r. i US Open w 2024 r., a w całym deblu sięgnął po osiem tytułów. Poza tym Purcell był w półfinale ATP Finals w poprzednim sezonie z Jordanem Thompsonem, ale tam przegrał z niemiecką parą Kevin Krawietz - Tim Puetz. We wrześniu 2024 r. Purcell był notowany na ósmym rankingu w deblowym rankingu ATP.

Mistrz Wimbledonu i US Open zawieszony na 18 miesięcy. "Przyznał się do naruszeń"

Międzynarodowa Organizacja ds. Integralności Tenisa (ITIA) ogłosiła we wtorek, że Purcell zaakceptował karę 18-miesięcznego zawieszenia. Okazuje się, że Australijczyk naruszył przepisy, otrzymując wlewy dożylne o objętości ponad 500 ml 16 i 20 grudnia 2023 r. Określony limit takich wlewów wynosi 100 ml w ciągu 12 godzin. Purcell został tymczasowo zawieszony 12 grudnia 2024 r., a więc jego kara zakończy się 11 czerwca 2026 r. Purcell straci też wyniki i nagrody pieniężne od 16 grudnia 2023 do 3 lutego 2024 r.

- Sprawa ta nie dotyczy zawodnika, który uzyskał pozytywny wynik testu antydopingowego na obecność substancji zabronionej, ale pokazuje, że przepisy antydopingowe mają szerszy zakres. Pokazuje też, że ITIA bierze pod uwagę informacje z różnych źródeł, a nadrzędnym celem jest ochrona wszystkich osób i zapewnienie wszystkim równych szans - informuje Karen Moorhouse, prezes ITIA.

Do momentu upłynięcia zawieszenia Purcell nie może grać, trenować i uczestniczyć w wydarzeniach krajowych, a także w rozgrywkach ATP czy ITF.

"Po pełnym dochodzeniu przeprowadzonym przez ITIA, które obejmowało gromadzenie dowodów i wywiady z zawodnikiem, Purcell przyznał się do naruszeń. Pełna współpraca gracza i dzielenie się informacjami pozwoliły na zmniejszenie kary o 25 proc." - czytamy w komunikacie.

"No cóż, nasz sport jest teraz w błocie" - to treść wpisu Nicka Kyrgiosa na portalu X po tym, jak Australijczyk się dowiedział o tymczasowym zawieszeniu swojego rodaka przez doping. Wcześniej Kyrgios pisał bardzo krytyczne wpisy pod adresem Igi Świątek czy Jannika Sinnera.