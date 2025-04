100 mln euro z Arabii Saudyjskiej na stole. Gwiazda Bayernu podjęła decyzję

Leroy Sane występuje w Bayernie Monachium od 2020 roku. W bieżącym sezonie jest ważnym zawodnikiem zespołu. Do tej pory rozegrał 42 mecze, w których strzelił 12 gol i zaliczył pięć asyst. Łącznie w barwach niemieckiego klubu ma już na koncie 217 występów.

Leroy Sane odrzucił ofertę z Arabii Saudyjskiej. Mógł zarobić fortunę

Okazuje się, że piłkarz mógł opuścić Bundesligę. Jak donosi Sky Sport, skrzydłowym zainteresowane było Al-Ittihad. Zdaniem dziennikarzy Saudyjczycy mieli zaproponować Niemcowi czteroletni kontrakt, na mocy którego miałby zarobić aż 100 milionów euro. Sane postanowił jednak odrzucić tę ofertę i planuje związać się z Bayernem na dłużej.

Źródło dodaje, że piłkarz wkrótce podpisze nowy kontrakt, który zwiąże go z klubem do 2028 roku. Jego obecna umowa wygasa pod koniec sezonu. Niemiec będzie zarabiać 10 milionów euro rocznie. Pensja może wynieść nawet 16 milionów euro za sezon w przypadku aktywowania premii. Przypomnijmy, że nie tylko Saudyjczycy planowali transfer Sane. Zimą tego roku pojawiły się doniesienia o zainteresowaniu ze strony Manchesteru City. Byłby to powrót tego piłkarza do byłego klubu po pięciu latach. Wcześniej występował dla niego w latach 2016-2020 i właśnie stamtąd trafił do Bayernu. 28-latek ma na koncie 144 mecze w barwach mistrza Anglii, w których strzelił 39 goli i zanotował 43 asysty.

Bayern Monachium po 31 kolejkach jest liderem tabeli z dorobkiem 75 punktów. Nad drugim Bayerem Leverkusen ma osiem punktów przewagi i jest już o krok od mistrzostwa Niemiec. W następnej kolejce zmierzy się z RB Lipsk. Spotkanie odbędzie się w sobotę o godzinie 15:30.