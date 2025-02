Oto co napisali o Świątek przed meczem z Ostapenko. Brutalnie

- To naprawdę dobry bilans. Mam nadzieję, że w piątek go podtrzymam. Przede wszystkim muszę skupić się na sobie. Czuję, że gdy gram swoje, to mogę pokonać wiele zawodniczek - zapowiadała Jelena Ostapenko przed meczem z Igą Świątek. I faktycznie Łotyszka może pochwalić się kapitalnymi statystykami przeciwko Polce. Cztery mecze, cztery zwycięstwa. Teraz dojdzie do piątego starcia pań, kiedy to obie zmierzą się o finał WTA 1000 w Dosze. Czy po raz czwarty z rzędu w Katarze uda się Świątek awansować do decydującego o tytule meczu, pokonując przy okazji swój największy "koszmar"?

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek zawiodła? "Nie było czego zbierać"

Media przypominają historię Świątek i Ostapenko. Brutalne słowa dla Polki

To pytanie, które spędza sen z powiek nie tylko Polce, ale i zagranicznym mediom. Portal puntodebreak.com wprost nazwał Ostapenko "główną nemesis" w karierze Świątek. "Nawet w starciach z takimi tenisistkami jak Aryna Sabalenka czy Jelena Rybakina 23-latka nie cierpiała tak bardzo. W ostatnim spotkaniu podczas US Open 2023 Łotyszka uderzyła w jej barierę psychiczną. Zmęczenie i wyczerpanie psychiczne opanowały zagubioną Świątek, niezdolną do reagowania na potężne ataki Ostapenko. (...) Nikt nie potrafił sprawić, że Polka wydaje się bardziej podatna na zranienie, niż robiła to Łotyszka" - wspominali dziennikarze.

Redakcja czeka więc z niecierpliwością na mecz i zastanawia się, czy i tym razem dojdzie do "powtórki z rozrywki". Co do jednego jest pewna. Nie można przewidzieć przebiegu rywalizacji. "Wszystko, co jesteśmy w stanie obecnie zrobić, to czekać i zobaczyć, czy kolejny mecz Ostapenko, która zmierza do finału w Dosze, zamknie rozdział... czy też będzie kontynuacją jednej z najbardziej osobliwych historii kobiecego tenisa" - spuentował portal.

Tym Ostapenko rozbija Świątek. Teraz może przejść do historii

Dziennikarze wypunktowali też mocne strony Łotyszki, które zazwyczaj przesądzają o zwycięstwie nad Świątek. "Niewiele zawodniczek decyduje się na podjęcie takiego ryzyka, jak ona. Trzyma się piłki bardzo blisko i ogranicza przestrzeń" - ocenili dziennikarze.

Zobacz też: Cały kort widział, co zrobiła Świątek. Komentatorzy zaczęli krzyczeć.

Podobne zdanie w sprawie gry Ostapenko wyraziło samo WTA w przedmeczowej zapowiedzi. "Ryzyko i płaskie uderzenia to przepis Łotyszki na sukces w walce z dominującą polską zawodniczką" - czytamy. Władze kobiecego tenisa zauważyły też, że Ostapenko jest jedyną aktywną sportsmenką z touru, która rywalizowała z naszą rodaczką minimum dwa razy i nie przegrała.

"Żadna tenisistka nie wygrała ze Świątek aż pięć razy. Pewne jest, że Ostapenko będzie walczyć o to, by stać się tą pierwszą. Ten nieskazitelny wynik daje Ostapenko powód do dumy. Jej umiejętność atakowania Świątek w wymianie poprzez wczesne przejęcie piłki i przekierowanie jej sprawia, że Polka jest widzem w większości ich bezpośrednich spotkań" - dodano.

Mimo wszystko Świątek postara się, by w końcu zatrzymać Ostapenko. Czy jej się uda? O tym przekonamy się po godzinie 15:00. Wtedy rozpocznie się pojedynek Polki z Łotyszką. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego meczu na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.