Kazachstan reaguje na porażkę Rybakiny ze Świątek. "To koniec"

Iga Świątek w półfinale turnieju WTA 1000 w Dosze! W czwartek po południu polska tenisistka pokonała Jelenę Rybakinę 6:2, 7:5 i w kolejnej rundzie zagra z lepszą z pary Ons Jabeur - Jelena Ostapenko. Dla Świątek to czwarty z rzędu półfinał tego turnieju.

REKLAMA

Zobacz wideo Podolski chce kupić Górnika Zabrze. Kosecki: Kto chce inwestować w polski klub?!

Rybakina to zawodniczka, którą Świątek ograła też w finale poprzedniej edycji rozgrywek. Wtedy Polka triumfowała 7:6(8), 6:2. Teraz poziom trudności setów był odwrotny. O ile pierwszą partię Świątek wygrała bez problemów, o tyle w drugiej od samego początku musiała gonić przeciwniczkę.

Rybakina przełamała Świątek już w pierwszym gemie i długo utrzymywała przewagę. Ostatecznie Polka wróciła jednak do gry i zyskała drugie przełamanie w momencie, w którym wydawało się, że o losach seta zdecyduje tie-break.

Kazachowie o porażce Rybakiny

Co o meczu napisały media w Kazachstanie? "To koniec marzeń Rybakiny" - zaczął portal sports.kz. "Rybakina, która przed rokiem awansowała do finału, tym razem odpadła już w ćwierćfinale. A szkoda, bo zwycięzca turnieju otrzyma nie tylko 1000 punktów rankingowych, ale też 597 tys. dolarów" - dodano.

"Szczególnie słaby był pierwszy set, który Rybakina przegrała 2:6 w 33 minuty. W drugim Kazaszka prowadziła 4:2, ale później pozwoliła byłej liderce światowego rankingu odwrócić losy meczu i przegrała seta 5:7. W trakcie spotkania Rybakina zaserwowała trzy asy i popełniła dwa podwójne błędy serwisowe" - zaznaczył portal vesti.kz.

"Rybakina łatwo przegrała pierwszego seta. Mimo to w drugim podniosła się i postawiła rywalce poważny opór. Mimo to nie udało się jej doprowadzić do tie-breaka. Całe spotkanie trwało godzinę i 36 minut" - odnotował portal zakon.kz.

Był to ósmy mecz Świątek z Rybakiną w cyklu WTA. Wygrywając w Dosze Polka doprowadziła do remisu 4:4 w rywalizacji. Dla Świątek to drugie zwycięstwo z rzędu z tą przeciwniczką. Ostatni raz nasza tenisistka przegrała z Rybakiną w kwietniu 2024 r. w półfinale turnieju w Stuttgarcie.

Świątek wygrała trzy ostatnie edycje turnieju w Dosze.