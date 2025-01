6:0, 6:0! Niesamowita Polka rozbiła rywalkę i jest już w finale!

"Jest nam niezmiernie miło poinformować, że tenisistka Linda Klimovicova mieszkająca i trenująca od dłuższego czasu w naszym klubie uzyskała dziś polskie obywatelstwo i będzie reprezentować nasz kraj w rozgrywkach WTA i ITF. Linda pochodzi z Czech, a dziś stała się nadzieją polskiego tenisa" - pisał Piotr Szczypka, kapitan BKT Advantage Bielsko-Biała, na Facebooku. Od końca października utalentowana 20-latka może występować pod biało-czerwoną flagą.

