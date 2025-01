Świetne wieści dla Świątek po porażce Sabalenki!

Aryna Sabalenka miała szansę znów przejść do historii tenisa. Białorusinka mogła trzeci raz z rzędu wygrać turniej wielkoszlemowy Australian Open. Wcześniej dokonało tego pięć tenisistek: Australijki Margaret Court (1969-1971) i Evonne Goolagong (1974-1976), Niemka Steffi Graff (1988-1990), Amerykanka Monica Seles (1991-1993) oraz Szwajcarka Martina Hingis.

