Niewiarygodne, czego może dokonać Pajor. To już jest historyczny rekord!

Kiedy latem po 10 latach Ewa Pajor opuszczała VfL Wolfsburg na rzecz FC Barcelony nikt nie miał wątpliwości, że odnajdzie się w nowym zespole i może stać się jego gwiazdą. Pewnie mało kto jednak spodziewał się, że zrobi to tak szybko! I to w tak imponującym stylu! Polka zaczęła strzelać gole niemal od początku. I zdobywa je do dzisiaj. W niedzielę ustrzeliła swój piąty dublet w tym roku i mocno przyczyniła się do zwycięstwa zespołu - 9:0 z Realem Betis. To zwycięstwo przypieczętowało również tytuł mistrzyń Hiszpanii dla Pajor i jej koleżanek. A sama Polka przeszła do historii klubu. To nie koniec, bo może być jeszcze lepiej.

Ewa Pajor o krok od zostania samodzielną liderką prestiżowej klasyfikacji. Brakuje naprawdę niewiele

Trafienia w meczu z Realem Betis były golami numer 40. i 41. dla Pajor w tym sezonie. Ma już więcej bramek na koncie niż Robert Lewandowski (40), który również jest gwiazdą Barcelony.

Dzięki tym trafieniom awansowała w ważnej klasyfikacji. Wyrównała osiągnięcie Jennifer Hermoso, która w sezonie 2016/2017 pokonała bramkarki rywali aż 41-krotnie. I jest to rekord żeńskiej drużyny, jeśli chodzi o liczbę trafień w jednej kampanii. Tak więc jest wielce prawdopodobne, że wkrótce Pajor zostanie samodzielną liderką, a zarazem niekwestionowaną najlepszą piłkarką w historii Barcelony. Tym bardziej że ma przed sobą jeszcze trzy mecze. Tylko w 2025 roku napastniczka zakończyła pięć spotkań z dubletem, a dwa z hattrickiem. Widać więc, że znajduje się w kapitalnej formie i faktycznie może pobić rekord. Do tego potrzeba jej zaledwie jednego trafienia.

Klasyfikacja najlepszych strzelczyń FC Barcelony w jednym sezonie:

1. Ewa Pajor , Jennifer Hermoso - 41

, Jennifer Hermoso - 41 3. Sonia Bermudez - 38

4. Jennifer Hermoso - 37

5. Alexia Putellas, Salma Paralluelo - 34.

Kibice nie mają wątpliwości. Pajor może tego dokonać szybciej niż Lewandowski

Fani podkreślają, że już w przyszłym sezonie Polka może zbliżyć się nawet do granicy 100 goli w barwach Barcelony. Musiałaby zanotować jeszcze lepszą kampanię od obecnej. Tym samym może szybciej zbliżyć się do tej magicznej bariery, niż zrobił to Lewandowski. Napastnik ma na koncie 99 bramek, a to jego trzeci sezon. 99. trafienie zdobył w połowie kwietnia, w meczu z Borussią Dortmund. Od tego czasu na listę strzelców wpisać mu się nie udało - powodem była słabsza forma, a także kontuzja. Wciąż czeka więc na setnego gola.

Kolejne starcie piłkarki Barcelony rozegrają już w niedzielę 18 maja. Ich rywalem będzie Athletic Bilbao. I najprawdopodobniej Pajor wybiegnie na murawę w tym spotkaniu. W kolejnych tygodniach Katalonki zagrają jeszcze w finale Pucharu Królowej, a także Lidze Mistrzyń.