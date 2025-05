Dlatego piłkarze Lechii zaprotestowali i nie wyszli na boisko. Wszystko ujawnił

Mecz Lechii Gdańsk z Koroną Kielce zgodnie z planem powinien rozpocząć się o godzinie 12:15. Tylko że początkowo na murawę wyszli tylko zawodnicy Korony. Mecz rozpoczął się z opóźnieniem, ale Lechia rozegrała dobre spotkanie - już do przerwy wygrywała 2:0, a ostatecznie - mimo kłopotów w drugiej połowie - udało jej się zwyciężyć 3:2.

Dlatego Lechia protestowała. Trener i piłkarze mówią wprost. Są zaległości

Taki wynik oznacza, że gdańszczanie są już niemal pewni utrzymania w Ekstraklasie. Z ligi mogliby spaść tylko w przypadku trzech kolejnych zwycięstw Puszczy Niepołomice przy własnych porażkach w ostatnich dwóch meczach. Szanse na taki scenariusz wydają się minimalne. Tyle na boisku - bo przecież dochodzi jeszcze kwestia uzyskania licencji na kolejny sezon. Choć ostatnie sygnały są takie, że gdańszczanie ostatecznie dostaną zgodę na grę w Ekstraklasie, to w pierwszym terminie tak się nie stało.

Protest przed wczorajszym meczem z Koroną spowodowany był kwestiami finansowymi. Nie ukrywał tego trener Lechii John Carver.

- Jedyne, co wiem, to to, że protest zawodników był spowodowany tym, że chcieli odzyskać swoje premie i pieniądze. Myślę, że środowisko, które stworzyliśmy w szatni, spowodowało, że jesteśmy silni razem - powiedział szkoleniowiec, cytowany przez portal Trójmiasto.pl.

Serwis zaznacza, że według nieoficjalnych informacji obecnie klub zalega z pensjami za dwa miesiące, a za trzeci miesiąc rozliczony jest tylko częściowo. - Nie chcę za dużo o tym mówić. Po prostu drużyna pokazała, że jest malutki problem w środku. To była decyzja całej drużyny, że tak zrobimy - powiedział Bohdan Wjunnyk, strzelec pierwszej bramki. - Wygraliśmy i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Prezes też tak powiedział. Wszystko ma uregulować w następnym tygodniu. Wierzymy mu i mam nadzieję, że tak będzie. Nie tylko Lechia ma takie problemy, a dużo się tylko o nas mówi. Takie jest życie - dodał napastnik.

Po meczu w szatni Lechii pojawił się Paolo Urfer, który przez chwilę rozmawiał z zawodnikami. - Prezes gratulował. Mam nadzieję, że w tygodniu to wszystko sobie poustalamy, uzgodnimy i że już wszystko będzie OK, wszystko tak jak się należy. Dogadaliśmy się i wszystko ma być dobrze - powiedział o tym spotkaniu Kacper Sezonienko, strzelec gola na 3:2.

Decyzja Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN powinna pojawić się w najbliższą środę. Z Ekstraklasy spadły już Stal Mielec oraz Śląsk Wrocław.