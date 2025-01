Nieprawdopodobne, czego dokonała Madison Keys. Jest pierwsza w historii!

Madison Keys dokonała wielkiej rzeczy podczas tegorocznego Australian Open. W finale turnieju sensacyjnie pokonała wielką faworytkę, triumfatorkę dwóch ostatnich edycji - Białorusinkę Arynę Sabalenkę (2. WTA) 6:3, 2:6, 7:5. Pojedynek trwał dwie godziny i cztery minuty. - Madison Keys niespodziewaną mistrzynią Australian Open! Amerykanka zagrała genialnie, zatrzymując w jednym turnieju zarówno Sabalenkę, jak i Igę Świątek - pisał Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl.

