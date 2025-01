To dlatego Sabalenka nie wygrała AO! Jej trener złapał się aż za głowę

Jak Madison Keys zatrzymała Arynę Sabalenkę? Opisujemy kluczowe momenty finałowego spotkania w Australian Open. Amerykanka pokonała nie tylko Białorusinkę, ale także demony z przeszłości. W Australii mogła liczyć na wielkie wsparcie, które ma związek z jej życiem prywatnym. Zmieniła wiele w swoim tenisie, dzięki czemu zapisała się do historii dyscypliny.

