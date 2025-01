Będzie hit w półfinale Australian Open! Zagra z rewelacją turnieju

Novak Djoković poluje na pierwszy wielkoszlemowy tytuł od US Open 2023. Alexander Zverev marzy o pierwszym zwycięstwie w turnieju Wielkiego Szlema. Ale nie można powiedzieć, że wygrany serbsko-niemieckiego pojedynku będzie faworytem finału. Trzeba się liczyć z pozostałymi półfinalistami, czyli Benem Sheltonem i Jannikiem Sinnerem.

REKLAMA

Zobacz wideo Konflikt Igi świątek z Danielle Collins? Wesołowicz: To jednostronny beef

Hit w drugim półfinale AO

Dla polskich kibiców środa z Australian Open stała przede wszystkim pod znakiem meczu Igi Świątek, która pokonała Emmę Navarro i awansowała do pólfinału. Z kolei Włochy miały szansę na dwóch reprezentantów w półfinale. W pierwszym dzisiejszym meczu męskiego turnieju Lorenzo Sonego podejmował Bena Sheltona. Amerykanin gra w Melbourne naprawdę efektownie, notuje tutaj swój najlepszy występ od US Open 2023, kiedy niespodziewanie dotarł do półfinału.

Rewelacyjny 22-latek zagrał na lepszym poziomie niż tenisista z Italii. Przede wszystkim imponował piekielnie mocnym serwisem, często piłka leciała z prędkością znacznie powyżej 200 km/h (najwięcej 232 km//h). Dzięki temu w pierwszym secie nie dał ani razu się przełamać. Wygrał tę partię 6:4. W drugim secie Sonego grał pewniej w defensywie, chętniej też atakował. Ale Shelton znów był o ten jeden krok z przodu. Amerykanin wygrał seta 7:5.

Zobacz też: Kibice oburzeni słowami Probierza. Miarka się przebrała

Wydawało się, że Shelton będzie miał autostradę do półfinału, ale Sonego jeszcze bardziej się stawiał. Zaskoczył rywala częstszym dochodzeniem do siatki. Włoch przełamał na koniec trzeciego seta, którego wygrał 6:4. Nie odpuszczał także w czwartej partii, którą musiał rozstrzygnąć tie-break. Lepiej fizycznie wyglądał w nim Shelton, pewniej serwował. Wygrał decydującego gema w stosunku 7-4, seta 7:6, a cały mecz 3:1.

W drugim dzisiejszym ćwierćfinale Jannik Sinner podejmował ostatniego z reprezentantów gospodarzy, Aleksa De Minaura. Lider światowego rankingu całkowicie zdominował ósmą rakietę świata. Potrzebował mniej niż dwóch godzin, by wygrać w trzech setach 6:3, 6:2, 6:1. Właściwie tylko problemy zdrowotne Włocha mogłyby pozwolić Australijczykowi nawiązać walkę, ale Sinner wyglądał bardzo dobrze fizycznie, był mocny. Sześciokrotnie przełamał reprezentanta gospodarzy, posłał prawie trzy razy więcej winnerów od De Minaura (27 do 10).

Męskie półfinały AO odbędą się w piątek, a finał w niedzielę.

Środowe ćwierćfinały Australian Open mężczyzn, wyniki:

Ben Shelton (USA, ATP 20.) - Lorenzo Sonego (Włochy, ATP 55.) 6:4, 7:5, 4:6, 7:6 (4)

Jannik Sinner (Włochy, ATP 1.) - Alex De Minaur (Australia, ATP 8.) 6:3, 6:2, 6:1

Półfinały Australian Open mężczyzn: