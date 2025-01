- Wszyscy idziemy w dobrym kierunku, PZPN się dobrze rozwija - awans kobiet na mistrzostwa Europy, pierwszy w historii. Awans kadry U21 na mistrzostwa Europy. Jest wiele sukcesów reprezentacji przez ostatnią kadencję prezesa Cezarego Kuleszy - powiedział Michał Probierz w rozmowie z radiem RMF FM. Te słowa oburzyły kibiców reprezentacji Polski.

Kibice krytykują Probierza

Michał Probierz nie uratował awansu na Euro bezpośrednio z eliminacji, ale Polska dostała się na turniej przez baraże. Potem odpadła na mistrzostwach Starego Kontynentu po fazie grupowej, w dodatku jako pierwsza straciła szanse na fazę pucharową. Spadła z Dywizji A Ligi Narodów, czyli tej najwyższej. Do pewnego momentu reprezentacja notowała progres, ale listopadowe mecze pokazały, że raczej można mówić dziś o regresie lub stagnacji.

Dlatego kibicom kadry nie podobają się wypowiedzi selekcjonera w środowym wywiadzie dla radiostacji. Są przekonani, że zakłamuje on rzeczywistość, by w jak najlepszym świetle przedstawić Cezarego Kuleszę, którego kadencję w PZPN fani polskiej piłki bardziej zapamiętają z różnych afer niż dobrego zarządzania.

Awanse kadry kobiet i młodzieżowej trzeba docenić, ale pod dyskusję można poddać stwierdzenie Probierza, że "wszyscy idziemy w dobrym kierunku, PZPN się dobrze rozwija". Kibice niekoniecznie się z tym zgadzają, co widać w odpowiedziach pod twitterowym postem kanału Łączy nas piłka, gdzie zacytowano wspomnianą wypowiedź.

"Wszyscy robią postępy, tylko pierwsza reprezentacja coraz gorsza", "Ta sama śpiewka i to od lat. Nie ma wyników, a 'wszystko jest ok'", "Obu panom już podziękujemy", "Piłkarsko i organizacyjnie cofnęliśmy się w rozwoju do lat 90.", "Żałosne to było" - pisali niektórzy w komentarzach. Inni przypominali słynny cytat z kultowej komedii "Miś": "Łubu dubu, łubu dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam!".

Po porażkach w Lidze Narodów atmosfera wokół kadry znów zrobiła się nieco gorsza. Ale szansa na jej poprawę nadejdzie w marcu, kiedy Biało-Czerwoni zmierzą się w eliminacjach do mistrzostw świata z Litwą (21 marca) i Maltą (24 marca). Oba spotkania najprawdopodobniej zostaną rozegrane na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie.