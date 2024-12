Aryna Sabalenka jest aktualnie najlepszą tenisistką świata. Białorusinka w sezonie 2024 zdobyła 9416 punktów i uzyskała przewagę 1 121 "oczek" nad drugą Igą Świątek. W świąteczny czas zawodniczka udostępniła serię zdjęć na Instagramie, w którym pochwaliła się, jak spędza Boże Narodzenie. Swój wpis 26-latka opatrzyła prześmiewczym komentarzem: "Czas na zdjęcia głupich par, dobre stroje i świetne jedzenie". Na fotografiach można zobaczyć, jak spędza czas ze swoim partnerem Georgiosem Frangulisem.

Aryna Sabalenka pokazała swój sylwestrowy stół

Teraz Aryna Sabalenka pochwaliła się sylwestrowym stołem. Tenisistka zamieściła relację na swoim Instagramie, gdzie na pierwszym planie można zobaczyć rakietę, na której są przygotowane kanapki z czerwonym kawiorem. Fotografia została podpisana: "W ten sposób serwujemy", co nawiązuje do podawania posiłków i piłek na korcie. Na Instastories widzimy także miskę z owocami i kieliszki do szampana.

Aryna Sabalenka i Georgios Frangulis są parą od kilku miesięcy. Pierwsze plotki nt. ich relacji pojawiły się już w kwietniu. Mężczyzna jest właścicielem marki Oakberry, z którą współpracuje tenisistka. Jest on od niej starszy o 10 lat. Duet pojawił się razem na wydarzeniu WTA, co podsyciło doniesienia, bo pochodzący z Grecji biznesmen ma żonę, z którą jest w trakcie rozwodu.

Relacje Igi Świątek i Aryny Sabalenki

W polskich mediach od jakiegoś czasu rozpisywano się o chłodnych relacjach Aryny Sabalenki i Igi Świątek. W ostatnim czasie ich znajomość zaczęła się ocieplać, bo mogliśmy zobaczyć tenisistki na wspólnym treningu, a w międzyczasie dwie najlepsze zawodniczki świata nagrały wspólnego TikToka.

Polka obecnie rywalizuje w narodowych barwach w United Cup, gdzie czekają ją kluczowe spotkania z Czechami. Natomiast Białorusinka w trzeciej rundzie w Brisbane zagra z Julią Putincewą (29. WTA).