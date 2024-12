Oto największa sensacja United Cup! "Zapamiętajcie to nazwisko"

Trwa czwarty dzień zmagań w United Cup. Doszło już do kilku sensacji. Jedną z największych kibice obserwowali już w piątek, kiedy to Xinyu Gao pokonała notowaną o 158 miejsc wyżej Beatriz Haddad Maię. Mecz trwał aż trzy godziny i 20 minut i miał dramatyczny przebieg. Panie rywalizowały nie tylko ze sobą, ale i ze zmęczeniem i silnym bólem. Ostatecznie lepiej z trudnościami poradziła sobie Chinka. Ale na tym 27-latka zatrzymywać się nie zamierzała. Efekt? China wyrasta na największą sensację United Cup!

Xinyu Gao wygrała z Laurą Siegemund. I to w jakim stylu! Kolejna wyżej notowana rywalka pokonana

Gao dołączyła do reprezentacji dosłownie w ostatniej chwili. Zastąpiła w niej Qinwen Zheng. I choć nie dawano jej większych szans w starciach z rywalkami, to ta godnie zajęła miejsce mistrzyni olimpijskiej. Chiny wygrały z Brazylią 3:0.

Do kolejnego meczu przystąpiły w poniedziałkowe południe. Tym razem drużyna z Azji rywalizowała z Niemcami. I nie ulegało wątpliwości, że to właśnie nasi zachodni sąsiedzi są faworytami, tym bardziej że to oni bronią tytułu. I choć w pierwszym starciu Alexander Zverev wywiązał się z roli, to łatwo nie miał. Dość niespodziewanie przegrał pierwszy set do 2 z Zhizhenem Zhangiem, ale w kolejnym partiach był już zdecydowanie silniejszy. Triumfował 6:0, 6:2.

By Chiny zachowały nadzieję na zwycięstwo z Niemcami, musiały wygrać spotkanie singlowe. Do niego przystąpiła właśnie Gao, a jej rywalką była Laura Siegemund. Faworytką była Niemka, ale to rywalka od początku nadawała tempo grze. W pierwszym secie dwukrotnie przełamała przeciwniczkę. Sama musiała bronić dwóch break pointów w siódmym gemie, ale wytrzymała presję. Chwilę później wywalczyła piłkę setową i wygrała 6:1.

W drugiej odsłonie starcia gra Chinki nieco się posypała. Dowód? Dwa przegrane podania i wynik 0:4. Mimo wszystko Gao, znana z walecznego charakteru nie poddała się i zaczęła odrabiać straty. Doprowadziła do dwóch przełamań powrotnych i na tablicy wyników było już 3:4. I kiedy wydawało się, że jest w stanie wyrównać, to wtedy Siegemund wzięła sprawy we własne ręce. Ponownie wywalczyła break pointa, wykorzystała go i po chwili wygrała 6:3.

"Piękna historia". Tak, to o popisie Gao

O losach rywalizacji zadecydował trzeci set. W nim Chinka postawiła kropkę nad "i". Ostatecznie doszło do trzech przełamań - dwóch na korzyść Gao i to właśnie ona wygrała 6:3 i w całym meczu 2:1.

Laura Siegemund - Xinyu Gao 1:6, 6:3, 3:6

Tym samym sprawiła kolejną sensację! W końcu panie dzieliło aż 95 miejsc w rankingu - Gao jest 175. a Niemka 80. - a jednak to Chinka była górą. "Piękną historię na United Cup pisze Xinyu Gao" - ocenił profil "Z kortu - informacje tenisowe" na X. "Zapamiętajcie to nazwisko" - dodał profil United Cup. Co więcej, Gao wprowadziła reprezentację do ćwierćfinału turnieju.

Teraz przed Chinami i Niemcami decydująca potyczka o pierwsze miejsce w grupie E. O zwycięstwie zadecyduje mikst. Wystąpią w nim Zverev z Siegemund i Yan Bai z Gao. Faworytami będą oczywiście nasi zachodni sąsiedzi.