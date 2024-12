Jest reakcja sztabu Świątek na nieobecność Abramowicz

United Cup to turniej drużynowy, służący głównie jako przygotowanie do zaczynającego się w połowie stycznia wielkoszlemowego Australian Open. Reprezentacja Polski w pierwszym meczu zmierzyła się z Norwegią, którą pokonała 2:1. Teraz Biało-Czerwoni będą przygotowywać się do spotkania z zespołem Czech.

Abramowicz nie ma na United Cup. Wiadomo kiedy wróci

Pierwszym spotkaniem polsko-norweskiej rywalizacji było starcie Igi Świątek z Malene Helgo. Polska tenisistka nie dała niżej klasyfikowanej rywalce najmniejszych szans i wygrała aż 6:1, 6:0. Podczas tego spotkania kibice mogli zauważyć, że w gronie trenerów Igi Świątek brakuje Darii Abramowicz. To było o tyle zaskakujące, że spotkania, na których psycholożka jest nieobecna, zdarzają się raczej rzadko.

Zauważył to Przegląd Sportowy Onet, który zwrócił uwagę na to, że psycholożka była obecna na zeszłorocznym United Cup. Serwis postanowił wyjaśnić tę sprawę. - Z Igą na United Cup jest trener Wim Fissette. Reszta sztabu dołącza w Melbourne, aby przygotować się na występ w Australian Open - powiedziała Daria Sulgostowska, menadżerka PR Igi Świątek.

Teraz w United Cup Igę Świątek i reprezentację Polski czeka mecz z Czechami. To spotkanie odbędzie się w sylwestrową noc. 1 stycznia, pół godziny po północy Hubert Hurkacz zagra z Tomasem Machacem. Następnie Iga Świątek zmierzy się z Karoliną Muchovą.

Kwalifikacje do Australian Open ruszą już w przyszłym tygodniu. Faza główna turnieju rozpocznie się 12 stycznia i potrwa do 26 stycznia. Iga Świątek największy sukces w tych rozgrywkach odniosła w 2022 roku - dotarła wtedy aż do półfinału.