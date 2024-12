Tak wygląda tabela United Cup po meczach Świątek

Choć United Cup służy zawodnikom i zawodniczkom głównie jako przygotowanie do startującego niedługo Australian Open, to w poniedziałek 30 grudnia emocji nie brakowało. Zwłaszcza podczas pierwszego seta meczu Huberta Hurkacza z Casprem Ruudem oraz w super tie-breaku Igi Świątek i Jana Zielińskiego. Wygrana Polski z Norwegią 2:1 oznacza, że Biało-Czerwoni mają realne szanse na awans do ćwierćfinału tego turnieju. Przypomnijmy, że w zeszłym roku Polska przegrała dopiero w finale po zaciętym meczu z Niemcami.

Polska awansuje do ćwierćfinału United Cup? Decydujący mecz z Czechami

Reprezentacja Polski mimo wygranej 2:1 z Norwegią nie wyprzedziła w tabeli Czech. Biało-Czerwoni mają gorszy współczynnik wygranych setów (4:3, Czechy 5:2). Choć do awansu może wystarczyć drugie miejsce, to na razie Polska nie jest najlepszą z trzech drużyn z grup, która zajmuje tę pozycję - a ten warunek trzeba spełnić. Najlepiej więc nie liczyć na matematykę i po prostu wygrać z Czechami.

Mecz Polska - Czechy odbędzie się w noc sylwestrową. Pół godziny po północy na kort wyjdzie Hubert Hurkacz, który zagra z Tomasem Machacem. Następne w kolejce jest spotkanie Igi Świątek z Karoliną Muchovą - to starcie zapowiada się bardzo ciekawie. Do tej pory obie zawodniczki rywalizowały trzykrotnie. Dwa razy wygrywała Iga Świątek (2023: 6:1. 4:6, 6:4 na turnieju w Montrealu i 6:2, 5:7, 6:4 w finale Roland Garros), raz zwyciężyła Muchova (2019: 4:6, 6:1, 6:4 na turnieju w Pradze). Rywalizację Polski z Czechami zakończy mikst.

W ewentualnym ćwierćfinale zwycięzca polskiej grupy zagra z najlepszą drużyną z drugiego miejsca z grup grających w Sydney.

Tabela polskiej grupy w United Cup: