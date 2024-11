Czesi piszą, co Krejcikova zrobiła ze Świątek. Trafili w czuły punkt

Czwartek był ostatnim dniem zmagań w fazie grupowej WTA Finals w Rijadzie. Iga Świątek po zwycięstwie nad Barborą Krejcikovą i porażce z Coco Gauff miała zmierzyć się z Jessicą Pegulą, lecz Amerykanka wycofała się z powodu kontuzji kolana. W jej miejsce wskoczyła Daria Kasatkina, która ugrała raptem gema. To jednak nie miało większego znaczenia, albowiem Polka i tak była zależna od kolejnego spotkania.

REKLAMA

Zobacz wideo Kulesza o odmładzaniu kadry i meczu z Portugalią

Czesi na gorąco piszą, co się stało ze Świątek

Aby Iga Świątek awansowała do półfinału WTA Finals, Coco Gauff musiała pokonać Barborę Krejcikovą. Tak się jednak nie stało. Amerykanka zagrała słaby mecz i uległa bardzo dobrze dysponowanej Czesze 5:7, 4:6. Tym samym to Barbora Krejcikova wygrała grupę pomarańczową, a Coco Gauff zajęła drugie miejsce. Za ich plecami uplasowała się Iga Świątek.

Krejcikova była bliska zanotowania kompletu zwycięstw, ale na inauguracje przeciwko Polce wypuściła prowadzenie 6:3, 3:0. Mimo to zasłużenie zajęła pierwsze miejsce, czym zachwycają się czeskie media. "Krejcikova w turnieju mistrzów pokonała Gauff i odesłała Świątek do domu" - tytułuje TenisPortal. "Czeska tenisistka świętuje po zwycięstwie nad Coco Gauff, a jednocześnie zaaranżowała eliminację ubiegłorocznej mistrzyni i numer dwa świata Igi Świątek, mimo że sama przegrała z nią na początku turnieju. Dodatkowo zwycięstwem w dwóch setach zapewniła sobie pierwsze miejsce w grupie, dzięki czemu uniknie Aryny Sabalenki i w walce o finał zmierzy się z Qinwen Zheng" - podkreślają.

TenisPortal zwrócił uwagę także na wcześniejszą postawę Igi Świątek, która "spisała się po mistrzowsku", deklasując Kasatkinę, ale wcześniejsze pojedynki nie były udane. "W poprzednich meczach nie prezentowała się przekonująco. W meczu otwarcia odrobiła stratę seta i dwóch przełamań przeciwko Krejcikovej, a następnie wyraźnie przegrała z Gauff, tracąc tym samym szansę na powrót na pozycję numer jeden na świecie" - czytamy.

"Świetna Krejcikova! Na turnieju mistrzów zdominowała grupę i uniknęła faworytki" - to z kolei isport.cz. "Zwycięstwo czeskiej tenisistki oznaczało także wyeliminowanie broniącej tytułu Igi Świątek. Dla Polki turniej w Rijadzie zakończył się bezproblemowym zwycięstwem nad nieszkodliwą Kasatkiną" - dodają.

Również światowe media triumf Krejcikovej przedstawiają przez wyeliminowanie Świątek. "Krejcikova odsyła Świątek do domu i w półfinale unika Sabalenki. Małe trzęsienie ziemi w świecie WTA" - pisze francuski portal welovetennis.com. "Świątek odsunięta na boczny tor" - to z kolei tennis.com.

Półfinały WTA Finals odbędą się w piątek. Aryna Sabalenka zmierzy się z Coco Gauff, natomiast Barbora Krejcikova z Qinwen Zheng.