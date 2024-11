Świątek usłyszała pytanie. "O mój Boże. Nie przypominaj mi"

Iga Świątek ma już za sobą trzy mecze grupowe podczas WTA Finals w Rijadzie. Dwa mecze wygrała - z Barborą Krejcikovą i Darią Kasatkiną - ale i tak losy jej awansu do półfinału były w rękach Coco Gauff, która musiała pokonać Krejcikovą. To się nie udało. Amerykanka przegrała, przez co Polka zajęła w grupie pomarańczowej trzecie miejsce i pożegnała się z turniejem.

REKLAMA

Zobacz wideo Znamy kulisy wycofania się Pudzianowskiego z KSW 100. "Rekordowa wypłata" [Sport.pl Fight]

Świątek aż się zarumieniła. "Nie przypominaj mi"

Turnieje tenisowe - zwłaszcza tak prestiżowe jak WTA Finals - to jednak nie tylko walka na korcie, ale także liczne obowiązki okołotenisowe, w tym także materiały promocyjne, które pojawiają się w mediach społecznościowych WTA. Na oficjalnym koncie kobiecych rozgrywek na Instagramie pojawiło się wideo, na którym Iga Świątek odpowiadała na kilka pytań. Lecz nie były one przypadkowe. Sprawdzały one pamięć polskiej tenisistki. Przykładowo: "W którym roku przebiłaś się do TOP100 w rankingu WTA?". Z tym Polka nie miała większych problemów.

Wiceliderkę rankingu zapytano także o nazwisko celebryty, od którego otrzymała ręcznie napisany list z gratulacjami. Wtedy Iga Świątek szeroko się uśmiechnęła, a następnie zarumieniła. "Taylor Swift! O mój Boże! Nie przypominaj mi!" - powiedziała rozanielona Polka.

Iga Świątek wielokrotnie podkreślała, że jest fanką Taylor Swift. Pokazała to choćby podczas ubiegłorocznego Roland Garros, gdy po jednym z meczów nawiązała do utworu amerykańskiej piosenkarki. Tenisistka w przeszłości pochwaliła się, że otrzymała płytę winylową Taylor Swift. Z kolei w czerwcu Polka opublikowała zdjęcie, że wybrała się na koncert swojej ulubionej artystki. "Umarłam. Tak, wiele razy płakałam podczas występu. Tak, to było niesamowite. Jesteś niesamowita" - napisała Iga Świątek na Twitterze, pokazując swoje łzy szczęścia i kopertę, w której znajdował się list.