Oto, co żona nowego trenera Igi Świątek napisała o Polce

Iga Świątek postawiła na wielką zmianę. Na początku października rozstała się z dotychczasowym trenerem Tomaszem Wiktorowskim i zaczęła rozglądać się za nowym szkoleniowcem. Wybór ostatecznie padł na Wima Fissette'a. O tym, że to właśnie on jest głównym kandydatem na to stanowisku, informowaliśmy na Sport.pl jako pierwsi.

Tak żona Fissette'a pisze o decyzji Świątek. "Rodzina jest bardzo dumna"

Oficjalną decyzję Świątek ogłosiła w czwartek. - Jak wiecie, teraz przygotowuję się do WTA Finals, ale moja perspektywa na karierę jest zawsze długoterminowa, nigdy krótkowzroczna… Wiele razy już wspominałam, że moja kariera to dla mnie maraton, nie sprint i działam, pracuję i podejmuję decyzje właśnie z tym podejściem. Chcę dodać, że cieszę się na współpracę z Wimem. Widzę u niego bardzo dobre podejście, wizję, a dodatkowym atutem jest jego ogromne doświadczenie na najwyższym poziomie w tenisie - tłumaczyła.

Satysfakcji z podjęcia nowej współpracy nie ukrywa także sam Fissette. - Iga jest wzorem dla wielu zawodniczek dzięki stałej intensywności, z jaką gra czy skoncentrowaniu na swojej pracy. Tym bardziej bardzo się cieszę na tę współpracę, licząc na to, że oboje będziemy się doskonalić i dążyć do spełniania sportowych marzeń - mówił. Teraz głos zabrała także jego żona - Jasmien Clijsner.

Kobieta udostępniał na InstaStories nagranie Igi Świątek, na którym opowiada o swojej decyzji. Skomentowała je w wymowny sposób. - Wim trenerem pierwszej na świecie Świątek. Rodzina jest bardzo dumna - napisała.

Oto nowa fanka Igi Świątek. Kim jest Jasmien Clijsner?

A kim właściwie jest Jasmien Clijsner? W przeszłości pracowała ona jako modelka w agencjach Models Office, Flag Models, Network Models i Chocmodels. Poza tym posiada tytuł licencjata w zakresie zarządzania komunikacją z Kogeschool PXL oraz tytuł magistra nauk komunikacyjnych na Katolickim Uniwersytecie w Lueven. Dziś spełnia się głównie jako matka. Wraz z Wimem Fissette'em doczekała się dwóch synów - Arthura i Luisa. Starszy już próbuje swoich sił na tenisowych kortach. Bierze udział w dziecięcych turniejach i uznawany jest za wielki talent.

Sama Clijsner aktywnie uczestnicy w życiu męża. Często wraz z nim i synami wybiera się na turnieje tenisowe, co uwiecznia w mediach społecznościowych. Znajdziemy tam również kadry z wielu innych wspólnych rodzinnych momentów. Para, choć zna się od lat, ślub wzięła dopiero w zeszłym roku. Na co dzień mieszka w belgijskim Hasselt.