Ogłosili ws. Świątek i Hurkacza. To już oficjalnie

United Cup to rozgrywki dla reprezentacji, w których mogą wystąpić zawodnicy obu płci. Turniej jest swego rodzaju następcą Pucharu Hopmana (rozgrywany do 2019 r. w Australii, wznowiony w 2023 r. w innej lokalizacji) i ATP Cup (2020-2022). Na początku 2024 r. Polska dotarła do finału United Cup, który przegrała z Niemcami po thrillerze w decydującym, deblowym starciu.

Znamy skład Polaków na United Cup

Od jakiegoś czasu wiadome było, że Iga Świątek i Hubert Hukacz wystąpią w najbliższej edycji United Cup. Dla obojga to okazja do zdobycia punktów w rankingach WTA i ATP oraz pierwszy istotniejszy sprawdzian formy przed Australian Open.

Pewne jest, że nie będą na australijskich kortach sami. Poznaliśmy pełny skład reprezentacji Polski, która będzie liczyła w sumie sześć osób. Do Świątek i Hurkacza dołączą Alicja Rosolska, Maja Chwalińska, Kamil Majchrzak i Jan Zieliński. Rosolska i Zieliński mają grać jedynie w ewentualnych deblach.

Skład jest zatem w połowie zmieniony względem drużyny z ostatniej edycji. Wówczas obok Świątek, Hurkacza i Zielińskiego obecni byli Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter i Daniel Michalski.

Oprócz Polaków w najbliższej edycji United Cup wystąpią drużyny, Australii (gospodarze), Niemiec (obrońcy tytułu) USA, Grecji, Włoch, Chin, Wielkiej Brytanii, Kanady, Czech, Kazachstanu, Francji, Brazylii, Hiszpanii, Norwegii i Szwajcarii. Kazachowie są jedyną reprezentacją, która zabierze pięcioro tenisistów, pozostali sześcioro.

Organizatorzy United Cup są zachwyceni, że w turnieju weźmie udział światowa czołówka tenisa - siedem zawodniczek z najlepszej dziesiątki rankingu WTA oraz połowa z TOP 12 rankingu ATP.

Spotkania będą odbywać się na kortach w Perth i Sydney. Losowanie fazy grupowej zaplanowano na 21 października. Turniej potrwa od 27 grudnia do 5 stycznia.