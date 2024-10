A jednak! Nagły zwrot ws. Danielle Collins! Oficjalnie potwierdza

Dla Danielle Collins rok 2024 był jednym z najlepszych w karierze. Amerykanka wróciła do czołówki i po raz drugi w swej przygodzie z tenisem wygrała dwa turnieje w przeciągu dwunastu miesięcy. Mimo to cały czas w planach miała emeryturę wraz z końcem roku z powodów zdrowotnych. Jednak to już nieaktualne! Collins oficjalnie ogłosiła, że odkłada swe "emerytalne" plany o co najmniej rok i zobaczymy ją na światowych kortach w przyszłym sezonie.

