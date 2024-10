Oto pierwsze słowa nowego trenera Igi Świątek. Tak ją nazwał

Iga Świątek wybrała nowego trenera. Na początku października pierwsza rakieta świata ku zaskoczeniu wszystkich pożegnała się z Tomaszem Wiktorowskim. "Po trzech latach osiągania największych sukcesów w mojej karierze, zdecydowaliśmy z trenerem Tomaszem Wiktorowskim o zakończeniu naszej współpracy" - poinformowała. Od razu zaznaczyła, że rozpoczęła rozmowy z trenerami z zagranicy. Jednym z kandydatów, o czym jako pierwszy informował Sport.pl, był Wim Fissette i rzeczywiście to on będzie współpracował z Polką.

REKLAMA

Zobacz wideo PGE Projekt Warszawa zwycięski w meczu z Asseco Resovia Rzeszów. Szalpuk: Nie radziliśmy sobie w obronie

Wim Fissette mówi, kiedy poznał Igę Świątek. "Od tego wieczoru obserwowałem jej rozwój"

O tej decyzji Iga Świątek poinformowała w czwartek rano w mediach społecznościowych. - Cieszę się na współpracę z Wimem. Widzę u niego bardzo dobre podejście, wizję, a dodatkowym atutem jest jego ogromne doświadczenie na najwyższym poziomie w tenisie. Wiadomo, że to zawsze ważne, żeby poznać się lepiej, ale za nami bardzo dobry start relacji, a ja nie mogę się doczekać powrotu do rywalizacji - napisała.

Początek wspólnej przygody skomentował także sam trener. - Jestem bardzo podekscytowany tym, że mogę pracować z Igą i dołączyć do jej zespołu ekspertów. Miałem okazję ją poznać w 2018 roku, gdy wygrała swój juniorski Wimbledon, kiedy po tytuł seniorski sięgała moja ówczesna zawodniczka Angelique Kerber. Od tego wieczoru, gdy poznałem Igę, obserwowałem jej rozwój, ale miałem też przyjemność dzielić z nią kort na treningach zawodniczek, z którymi współpracowałem, a często też zacięte mecze - wspominał, cytowany w komunikacie przekazanym przez Paulę Wolecką.

Nowy trener Igi Świątek już nie może się doczekać. "Tym bardziej się cieszę"

Lista zawodniczek, które dotychczas prowadził Fisesette jest imponująca. Znalazły się na niej: Kim Clijsters, Simona Halep, Wiktoria Azarenka, Petra Kvitova, Angelique Kerber, Qinwen Zheng i Naoimi Osaka. Teraz dołączy do niej Świątek. - Iga jest wzorem dla wielu zawodniczek dzięki stałej intensywności, z jaką gra czy skoncentrowaniu na swojej pracy. Tym bardziej bardzo się cieszę na tę współpracę, licząc na to, że oboje będziemy się doskonalić i dążyć do spełniania sportowych marzeń. Jazda, Iga! - zakończył 44-latek.

Najbliższą okazją, by zobaczyć pierwsze efekty współpracy, nadarzy się już niedługo. Iga Świątek ma przystąpić do wieńczącego sezon turnieju WTA Finals w Rijadzie, który odbędzie się w dniach 2-9 listopada.