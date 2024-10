Zadali jedno pytanie o Świątek i się zaczęło. "Obsesyjna obsesja"

Iga Świątek (1. WTA) zagrała ostatni mecz 5 września br. Wtedy Świątek odpadła w ćwierćfinale US Open, przegrywając 2:6, 4:6 z Amerykanką Jessicą Pegulą (3. WTA). Od tamtej pory Świątek nie zagrała w żadnym turnieju i ominęła zmagania WTA 500 w Seulu, WTA 1000 w Pekinie i WTA 1000 w Wuhan. Ta decyzja kosztowała Igę stratę wielu punktów w rankingu WTA, z czego skrzętnie skorzystała Aryna Sabalenka (2. WTA). Białorusinka zdołała już wyprzedzić Polkę w rankingu WTA Race, a niebawem może do tego dojść także i w tym głównym rankingu.

Świątek była już pewna gry w WTA Finals po wygraniu wielkoszlemowego Roland Garros - warto dodać, że próg kwalifikacyjny do tej pory wynosił 6765 punktów. Oficjalny profil WTA się nieco skompromitował, bo przekazał wieść kwalifikacji Świątek dwa miesiące za późno. "Po kolejnym znakomitym sezonie w tourze, w którym Iga ustanowiła nowe szczyty i pobiła kolejne rekordy, cieszę się, że mogę powitać rankingową jedynkę w WTA Finals" - mówiła Garbine Muguruza, dyrektor turnieju WTA Finals.

Teraz już wiemy, że poza Świątek i Sabalenką pewny udział w WTA Finals ma Coco Gauff (4. WTA), Jasmine Paolini (6. WTA), Jelena Rybakina (5. WTA) i Jessica Pegula (3. WTA). Prawdopodobnie dwa ostatnie miejsca trafią do Qinwen Zheng (7. WTA) i Emmy Navarro (8. WTA).

Zapytali o Świątek i zawrzało w komentarzach. Iga ma wsparcie przed WTA Finals

Oficjalny profil WTA Finals zapytał kibiców o to, kogo uważają za swojego faworyta do wygrania turnieju finałowego. Organizatorzy w gronie czterech kandydatek wskazali Gauff (z literówką), Sabalenkę, Świątek i Pegulę. Po kilka głosów dostała Sabalenka, Gauff i Rybakina, a przeważająca część komentarzy była za Swiątek. Polscy kibice się wyjątkowo zmotywowali, by przekazać wsparcie dla Igi. Komentarze można było liczyć w dziesiątkach.

"Obsesyjna obsesja Igą", "niemal wszystkie odpowiedzi to Iga, jest tak kochana", "ikoniczne", "fanbaza Igi jest najlepsza na świecie", "żadna inna zawodniczka nie zdobyła większej liczby głosów", "jesteśmy trochę niezrównoważeni, ale w cudowny sposób" - czytamy w komentarzach na portalu X.

Turniej WTA Finals odbędzie się w dniach 2-9 listopada w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej. Świątek wygrała zeszłoroczną edycję WTA Finals w meksykańskim Cancun, pokonując 6:1, 6:0 w finale Jessicę Pegulę.