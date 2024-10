Zawrzało pod zdjęciem Świątek i Nadala. Fani domagają się jednego

Rafael Nadal to żywa legenda tenisa. Na koncie Hiszpana znajdziemy m.in. 14 tytułów Roland Garros, cztery wygrane na US Open oraz po dwa triumfy na Australian Open oraz Wimbledonie. Przez lata wielkoszlemowy mistrz był inspiracją dla początkujących zawodników, do których kiedyś należała Iga Świątek. Nie od dziś wiadomo, że Nadal był i jest jej idolem.

Kibice są zachwyceni zdjęciem Nadala ze Świątek. Marzą o sensacyjnym scenariuszu

W czwartek Rafael Nadal oficjalnie poinformował o zakończeniu kariery. Niedługo później jego decyzję skomentowała liderka rankingu WTA, która również nagrała krótkie wideo, podkreślając ogromny szacunek, jakim darzy Hiszpana.

- Chciałam opowiedzieć o tym, jak Ciebie doceniam i co znaczyła dla mnie cała Twoja kariera. Bo byłeś i ciągle jesteś największą inspiracją, jaką kiedykolwiek miałam w tenisie. Byłeś powodem, dla którego często miałam dodatkową motywację czy dawałam radę kontynuować ciężką pracę. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za bycie tak cudowną osobą, także poza kortem... Twoja skromność to coś, co nie jest częste wśród osób, które osiągają taki sukces. Ty zawsze pozostałeś szczery względem siebie - mówiła nasza zawodniczka.

Tuż po jej słowach w mediach społecznościowych pojawiło się wiele zdjęć, na których możemy zobaczyć uśmiechniętą Świątek w obecności Nadala. Jedno z nich udostępnił oficjalny profil WTA. "RafIga na zawsze" - napisano, dodając fotografię. Post szybko zebrał mnóstwo polubień oraz komentarzy, za pośrednictwem których fani wyrażali swój zachwyt widokiem ikon światowego tenisa.

Niektórzy poszli jednak o krok dalej. Z racji tego, że po rozstaniu z Tomaszem Wiktorowskim obecnie Iga Świątek nie ma trenera, kibice sugerowali, aby to właśnie Rafael Nadal został jej nowym szkoleniowcem. "Rafa, zostań trenerem Igi!", "Rafa trenerem Igi? To byłoby coś wspaniałego", "Drużyna, której nie mamy, ale jej potrzebujemy" - czytamy. Wydaje się, że na ten moment praktycznie jest to nierealne, jednak życie potrafi pisać różne scenariusze.

Obecnie pierwsza rakieta świata tymczasowo trenuje z Tomaszem Moczkiem (sparingpartnerem) oraz Dawidem Celtem (kapitanem reprezentacji Polski w Billie Jean King Cup). W międzyczasie media spekulują, kto zostanie nowym szkoleniowcem 23-latki.