Brawo, brawo! Tak wygląda ranking WTA po zwycięstwach Fręch i Linette

Środowy poranek przyniósł doskonałe wiadomości dla polskich fanów tenisa. Magda Linette (45. WTA) awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w Wuhan po kreczu Łesi Curenko (96. WTA) przy wyniku 5:2 dla polskiej tenisistki. Z kolei Magdalena Fręch (27. WTA) wygrała w drugiej rundzie z Emmą Navarro (8. WTA) 6:4, 3:6, 6:3.

Magda Linette i Magdalena Fręch z awansami w rankingu WTA

Zwycięstwa polskich tenisistek sprawiły, że obie zanotowały awanse w rankingu WTA. Linette jest obecnie na 41. miejscu (1301 pkt), a Magdalena Fręch 25 (1925 pkt). W przypadku 26-latki z Łodzi to kolejny życiowy ranking po tym, jak obecny tydzień rozpoczęła na 27. miejscu. Linette najwyżej była na 19. miejscu w marcu 2023 roku. Jakie perspektywy stoją przed obiema Polkami, gdyby awansowały do ćwierćfinału w Wuhan? Wtedy Fręch byłaby na 24. miejscu, a Linette 39.

Co zaś tyczy się czołowej dziesiątki, to Aryna Sabalenka (2. WTA) po wygranej z Kateriną Siniakovą (37. WTA) 6:4, 6:4 ma na koncie 8836 punktów i traci 949 do Igi Świątek (1. WTA). Białorusinka nawet jeśli wygra cały turniej, to będzie miała 69 punktów mniej od Polki.

Ranking WTA Live po wygranych Magdy Linette i Magdaleny Fręch [stan na 9 października]:

1. Iga Świątek (Polska) - 9785 pkt

2. Aryna Sabalenka (Białoruś) - 8836 pkt

3. Coco Gauff (Stany Zjednoczone) - 5713 pkt

4. Jessica Pegula (Stany Zjednoczone) - 5675 pkt

5. Jelena Rybakina (Kazachstan) - 5481 pkt

6. Jasmine Paolini (Włochy) - 5118 pkt

7. Qinwen Zheng (Chiny) - 3890 pkt

8. Emma Navarro (Stany Zjednoczone) - 3698 pkt

9. Danielle Collins (Stany Zjednoczone) - 3177 pkt

10. Beatriz Haddad Maia (Brazylia) - 3041 pkt

25. Magdalena Fręch (Polska) - 1925 pkt

41. Magda Linette (Polska) - 1301 pkt

W trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Wuhan Magda Linette zmierzy się z Darią Kasatkiną (11. WTA), a Magdalena Fręch z lepszą z pary Beatriz Haddad Maia (10. WTA) - Wieronika Kudiermietowa (63. WTA). Oba mecze zostaną rozegrane w czwartek 10 października.